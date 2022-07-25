Bir ordu futbolcu ile Kızılcahamam’a gittik!

Kocaelispor’da Kızılcahamam kampı resmen başladı. Yeşil siyahlılar Ankara’ya futbolcu ordusu ile gitti. Kamp listesinde 16’sı alt yapıdan tam 41 futbolcu yer alırken, olası transferlerin de kampa katılma durumu söz konusu. Teknik kadro ve personel ile birlikte 50 kişi ile Ankara’ya çıkarma yapan kafilede İzmit’te kalanlar sabah saatlerinde tesislerden otobüs ile hareket etti, il dışındaki futbolcular ise doğrudan Ankara’ya geldi.

KOCAELİSPOR KAMP KADROSU

1. Gökhan Değirmenci – Kaleci

2. İsmet Yumakoğulları – Kaleci

3. Ahmet Hasan Göçen – Kaleci

4. Görkem Mehmet Tugan – Kaleci

5. Yalçın Kılınç – Stoper

6. Alpay Çelebi – Stoper

7. Diogo Aleksis Coelho – Stoper

8. Onur Öztonga – Stoper

9. Mehmet Yılmaz – Sağ bek

10. Yiğit Canguru – Sağ bek

11. Atila Turan – Sol bek

12. Mehmet Taş – Orta saha

13. Furkan Gedik – Orta saha

14. Mesut Can Tunalı – Orta saha

15. Yusuf Cihat Çelik – Orta saha

16. İlyas Kubilay Yavuz – Orta saha

17. Yiğit Ali Bayrak – Orta saha

18. Cem Ekinci – Kanat Forvet

19. Samed Ali Kaya – Kanat Forvet

20. Uğurcan Bekçi – Kanat Forvet

21. Denizalp Özdemir – Kanat Forvet

22. Okan Eken – Santrfor

23. Mertan Caner Öztürk – Santrfor

24. Oktay Balcı – Santrfor

25. İsa Nalbant – Santrfor

GENÇ TAKIMDAN KAMPA KATILACAKLAR

PROFESYONEL LİSANSLI FUTBOLCULAR

1. Ümitcan Ekşi – Orta Saha

2. Olcan Gökdemir – Orta Saha

3. Eren Türkkal – Orta Saha

4. Ufuk Birdal – Kanat Forvet

5. Berat Kartal – Kanat Forvet

6. Yusuf Efe Yaman – Santrfor

AMATÖR LİSANSLI FUTBOLCULAR

7. Furkan Uludaş – Stoper

8. Yusuf Sarohan – Sol Bek

9. Samet Kılıçkaya – Orta Saha

10. Anıl Emre Yılmaz – Orta Saha

11. Hasan Bekil – Orta Saha

12. Yağız Gül – Kanat Forvet

13. Bedirhan Yıldır – Kanat Forvet

14. Mert Ali Özbaykız – Kanat Forvet

15. Yusuf Mutlu – Santrfor

16. Ömer Tuğ – Santrfor