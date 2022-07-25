Bir ordu futbolcu ile Kızılcahamam’a gittik!

Kocaelispor’da Kızılcahamam kampı resmen başladı. Yeşil siyahlılar Ankara’ya futbolcu ordusu ile gitti. Kamp listesinde 16’sı alt yapıdan tam 41 futbolcu yer alırken, olası transferlerin de kampa katılma durumu söz konusu. Teknik kadro ve personel ile birlikte 50 kişi ile Ankara’ya çıkarma yapan kafilede İzmit’te kalanlar sabah saatlerinde tesislerden otobüs ile hareket etti, il dışındaki futbolcular ise doğrudan Ankara’ya geldi.
KOCAELİSPOR KAMP KADROSU
1. Gökhan Değirmenci – Kaleci
2. İsmet Yumakoğulları – Kaleci
3. Ahmet Hasan Göçen – Kaleci
4. Görkem Mehmet Tugan – Kaleci
5. Yalçın Kılınç – Stoper
6. Alpay Çelebi – Stoper
7. Diogo Aleksis Coelho – Stoper
8. Onur Öztonga – Stoper
9. Mehmet Yılmaz – Sağ bek
10. Yiğit Canguru – Sağ bek
11. Atila Turan – Sol bek
12. Mehmet Taş – Orta saha
13. Furkan Gedik – Orta saha
14. Mesut Can Tunalı – Orta saha
15. Yusuf Cihat Çelik – Orta saha
16. İlyas Kubilay Yavuz – Orta saha
17. Yiğit Ali Bayrak – Orta saha
18. Cem Ekinci – Kanat Forvet
19. Samed Ali Kaya – Kanat Forvet
20. Uğurcan Bekçi – Kanat Forvet
21. Denizalp Özdemir – Kanat Forvet
22. Okan Eken – Santrfor
23. Mertan Caner Öztürk – Santrfor
24. Oktay Balcı – Santrfor
25. İsa Nalbant – Santrfor
GENÇ TAKIMDAN KAMPA KATILACAKLAR
PROFESYONEL LİSANSLI FUTBOLCULAR
1. Ümitcan Ekşi – Orta Saha
2. Olcan Gökdemir – Orta Saha
3. Eren Türkkal – Orta Saha
4. Ufuk Birdal – Kanat Forvet
5. Berat Kartal – Kanat Forvet
6. Yusuf Efe Yaman – Santrfor
AMATÖR LİSANSLI FUTBOLCULAR
7. Furkan Uludaş – Stoper
8. Yusuf Sarohan – Sol Bek
9. Samet Kılıçkaya – Orta Saha
10. Anıl Emre Yılmaz – Orta Saha
11. Hasan Bekil – Orta Saha
12. Yağız Gül – Kanat Forvet
13. Bedirhan Yıldır – Kanat Forvet
14. Mert Ali Özbaykız – Kanat Forvet
15. Yusuf Mutlu – Santrfor
16. Ömer Tuğ – Santrfor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.