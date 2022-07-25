Gebze'de 3285 m² arsa icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 124 Ada, 6 Parsel, TAVŞANLI Mahalle/Köyde kayıtlı, arsa vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Tavşanlı Mahallesindedir. Üzerinde yapı olmayan boş parseldir ve tarımsal zirai faaliyet bulunmamaktadır. E-80 Otobanı kenarında ve E-5 Karayoluna 150 metre mesafededir. Taşınmaz sağlık, eğitim, haberleşme, iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, yol, su, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi hizmetlerden faydalanmaktadır.

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