Kocaeli İl, Gebze İlçe, 124 Ada, 6 Parsel, TAVŞANLI Mahalle/Köyde kayıtlı, arsa vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Tavşanlı Mahallesindedir. Üzerinde yapı olmayan boş parseldir ve tarımsal zirai faaliyet bulunmamaktadır. E-80 Otobanı kenarında ve E-5 Karayoluna 150 metre mesafededir. Taşınmaz sağlık, eğitim, haberleşme, iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, yol, su, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi hizmetlerden faydalanmaktadır.
25 Tem 2022 - 12:39- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 12:42
Gebze'de 3285 m² arsa icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 3285 m² arsa icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.