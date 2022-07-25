Kocaeli Kartepe Ş. Köseköy Mah. 541 Ada 5 Parsel tapuda arsa vasıflı taşınmazda borçlunun 605289/6052900 hissesi satışa çıkartılmıştır. Köseköy merkezde, D-100 Karayoluna 2,5 km, İzmit Şehir Merkezine 7 km mesafededir. Yakın çevresinde araç muayene istasyonu, fabrikalar, depolama alanları, mezarlık, akaryakıt istasyonu, konutlar, park alanları, eğitim kurumları ve semt marketleri bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.Parsel uzun kenarın biri kambur yapmış, diğer kenarları düzgün sayılabilecek dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır.
25 Tem 2022 - 12:42- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 12:44
Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.