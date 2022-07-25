25 Tem 2022 - 12:42- Gündem G: 25 Tem 2022 - 12:44

Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık
Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık mask

Kocaeli Kartepe Ş. Köseköy Mah. 541 Ada 5 Parsel tapuda arsa vasıflı taşınmazda borçlunun 605289/6052900 hissesi satışa çıkartılmıştır. Köseköy merkezde, D-100 Karayoluna 2,5 km, İzmit Şehir Merkezine 7 km mesafededir. Yakın çevresinde araç muayene istasyonu, fabrikalar, depolama alanları, mezarlık, akaryakıt istasyonu, konutlar, park alanları, eğitim kurumları ve semt marketleri bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir.Parsel uzun kenarın biri kambur yapmış, diğer kenarları düzgün sayılabilecek dikdörtgen şeklinde, düz arazi yapısındadır. 

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# eğitim, Kartepe

25 Tem 2022 - 12:42 - Gündem

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