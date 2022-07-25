Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Gündoğdu Mah, 261 Ada, 53 Parselde kayıtlı üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz tarif olarak Şirinevler Caminin önündeki Turan Güneş Caddesinde doğu istikametinde 20 metre ilerlenince sol tarafta konumlu arsaya ulaşılır.
25 Tem 2022 - 12:43- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 12:45
İzmit'te komple bina icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te komple bina icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.