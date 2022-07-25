Perşembe günü Adıyaman ile oynuyoruz

Kızılcahamam kampı başlayan Kocaelispor’un ilk hazırlık maçının programı belli oldu. Buna göre yeşil siyahlılar 28 Temmuz Perşembe günü kendisi ile aynı grupta yer alan Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak ve Kızılcahamam’daki mücadele saat 16.00’da başlayacak. Daha önce açıklanan takvime göre yeşil siyahlılar ilk maçını 31 Temmuz’da oynayacaktı, Adıyaman ekibinin isteği üzerine Kocaelispor ilk maçın tarihini 28 Temmuz olarak güncelledi. Aynı bölgede Etimesgut, Kırşehirspor ve Arnavutköy takımları da kamp yapıyor. Kocaelispor bu takımlardan 1’i ya da 2’si ile de maç hazırlık maçları yapabilir.