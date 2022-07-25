Servisçiler Büyükşehir’e yürüdü: P plaka yeniden görüşülecek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı birinci oturumunda Kocaeli genelinde hizmet veren 2 bin 126 özel halk otobüsünün dönüşümü maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu madde kapsamında Büyükşehir belediyesi hatlarda ihtiyaç fazlası olan özel halk otobüslerini dönüştürerek P plaka vermek istedi. Kocaeli Üniversitesi ve KOTO tarafından kent genelinde yapılan P plaka ihtiyaç çalışmasında kent genelinde 500 P plakaya ihtiyaç olduğu belirlendi.

UKOME’DEN BÜYÜKŞEHİR’E YÜRÜDÜLER

Kocaeli’de 8 bin servisçi esnafını ilgilendiren karar sonrası Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek tarafından UKOME binası önünde bir araya gelmek için yapılan çağrının ardından servisçiler bugün sabah saatlerinde UKOME önünde bir araya geldi. Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi ile görüşmek istediklerini belirten servisçilere güvenlik görevlileri izin vermezken servisçiler içeri girdi. Çelebi’nin makamında olmaması nedeniyle yaklaşık 200 servisçi daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a taleplerini iletmek için Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yürüyüşe geçti.

“BURADA BÜYÜK BİR RANT DÖNÜYOR”

UKOME önünden belediye hizmet binasına yürüyüş başlarken belediye binası önünde hem zabıta hem de çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir önüne gelen servisçiler yolu iki yönlü trafiğe kapatmasının ardından çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Servisçiler biber gazı sıkılmasının ardından yaşanan olaya tepki gösterdi. İkizek ve beraberindeki heyet Tahir Büyükakın ile görüşmek istediklerini belirtti. İkizek verdiği tepkide, “Karamürsel’de meclis üyesi birisinin onlarca hattı var. Bedel düşük olmasına rağmen onun hattı iki katına, bizim plakamız aşağı sayılmış. Burada büyük bir rant dönüyor. Belediye personeli belediyeyi zarara uğratmak zorunda mı? Biz eylem yapmaya gelmedik” dedi.

MAKAM ODASINDA 45 DAKİKALIK BASINA KAPALI TOPLANTI

Yapılan müzakereler sonucu Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek ve beraberindeki heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına giriş yaptı. Heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile makamında görüştü. Yaklaşık 45 dakikalık görüşmenin ardından makam odasında yapılan açıklamada İkizek, “Görüşmeleri yaptık. Şu anda ilerleyen süreçlerde de esnafımızın faydasına olacak cevapların başkanımızla birlikte kararları alınacak. Bu kararları esnafımıza duyuracağız” dedi.

“SERVİSÇİLERİN BİRÇOK SIKINTILARINI ÖĞRENMİŞ OLDUK”

Gündoğdu ise, “Servisçiler yönetimiyle daha önce çok kez bir araya geldik. Meclis kararına itirazları var. İtirazlarının notlarını aldık. Dersimize çalışacağız. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Taraflardan, temsilcilerden oluşan komisyon ile görüşmelerimizi yapacağız. O komisyona da ben başkanlık edeceğim. Servisçilerimizin birçok sıkıntılarını öğrenmiş olduk. O sıkıntılarda da yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah uzlaşmacı bir süreçte yolumuza devam edeceğiz. Servisçiler Odası esnafımızı asla üzmek istemeyiz. Onlar bizim esnafımız, karşı taraf diye nitelendirdikleri de bizim esnafımız. Bütün taraflar bir araya geleceğiz. Kim, ne gündeme getirirse ayrıntılı olarak tartışılacak. Oradaki kararlara göre süreç devam edecek. Esnaflarımızın serzenişlerini tek tek not aldım. İnşallah hayırlara vesile olur. Dışarıya yansıdığı gibi herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

“EKMEK PARANIZA YÖNELİK HİÇBİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Daha sonra birlikte İkizek ve Gündoğdu tarafından belediye hizmet binası önünde servisçi esnafına açıklama yapıldı. Gündoğdu yaptığı konuşmada, “Büyükşehir belediyesi olarak biz bir işlem yaptık bu da meclis kararına bağlandı. Yaklaşık 45 dakikalık toplantı yaptık. Burada sizin serzenişlerinizi, şikayetlerinizi bana ilettiler. Biz de kendi görüşlerimizi onlara ilettik. Bu süreci beraber tamamlayalım dedik. bütün tarafların olduğu bir komisyon kuralım, süreci beraber takip edelim, sizin itiraz ettiğiniz noktalarda diğer tarafların da düşüncelerini alalım, hep beraber altına imza atalım hep beraber yolumuza devam edelim dedik. Bundan sonra Şenol Bey’in rızasının olmadığı fakat bizim de taleplerimizin dikkate alındığı bir ortam oluşturalım ve altına imzamızı atıp devam edelim. Çünkü sizlerle diğer esnaf arasında Büyükşehir Belediyesi açısından sizin farklı olduğunuz, ekmek paranıza yönelik endişeye sevk edilecek hiçbir durum söz konusu değil” dedi.

“UKOME, BELEDİYEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR”

Gündoğdu sözlerinin devamında, “Başkanımız ile siz gelmeden önce görüştüm. Bu işin çözülmesini, uzlaşmacı tavır ile yola devam edilmesini bizlere salık verdi. Bir yol haritası çizdik. Bundan sonra servisçiler odasının onayıyla ve imzasıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizin birçok sorunlarınız var. Biz esnafın aleyhine olacak hiçbir şeye geçit vermeyiz” sözlerinin ardından esnaf, “UKOME, belediyeyi yanlış yönlendiriyor” diyerek tepki gösterdi. Gündoğdu’nun ardından konuşan İkizek şu ifadelerde bulundu; “Görüştük ve görüşmelerimiz devam edecek. Tüm olumlu-olumsuz olacak gelişmelerden haberiniz olacak. Sizin bilginiz olmayan hiçbir şeyin altına ben imza atmam” dedi. İkizek ayrıca 500 p plaka kararının yeniden görüşüleceğini de belirtti. Yapılan açıklamalar sonrası el sıkışıldı.