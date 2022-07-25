Tayfun Aydoğan için referanslar çok iyi

Kocaelispor’un Adana Demirspor’dan renklerine bağladığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği ofansif orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile ilgili gelen tüm referanslar çok iyi. Son olarak 1. Lig takımlarından Tuzlaspor’un formasını giyen başarılı futbolcu geride bıraktığımız sezon 29 maça çıktı ve 3 gol attı.
ADANA DEMİRSPOR BONSERVİSİNİ BEDELSİZ VEREBİLİR
Adana Demirspor ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu ile ilgili kardeş kulüp mavi şimşeklerin futbolcuyu bonservisi ile vereceği ve bunun için de bir bedel almayacağı öğrenildi. Özellikle son 4 sezonu dolu dolu geçiren 1996 doğumlu Tayfun 1. Lig’de 93 maçta 10, 2. Lig’de 68 maçta 11, 3. Lig’de 13 maçta 3 ve Türkiye Kupası’nda da 9 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Tayfun öte yandan U-15, 16 ve 18 milli takımlarında toplam 13 kez forma giydi. N ERDEM ÖVÜÇ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.