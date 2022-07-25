Onur Kandöken Değirmendere’de

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Değirmenderespor kadrosuna Kocaelispor’un geçmiş yıllarda forma giyen santrforlarından Onur Kandöken’i transfer etti. Yetenekli futbolcu 4 yıl sonra şehre döndüğü için mutlu olduğunu belirtirken yeni takımında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Net bir 9 numara olan, yüksek top tekniğinin yanı sıra, hem yerden hem de havadan etkili olabilen Onur, örnek kişiliği ile de Kocaelispor camiası tarafından çok seviliyordu. Kocaelispor alt yapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu sırası ile Şile Yıldız, Bornova Belediye, Beykoz ve son olarak da Babaeskispor takımlarında forma giydi.