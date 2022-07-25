M. Enes ile yollar ayrıldı

Belediye Derincespor takımın etkili santrforu ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında çok cazip teklifleri “Takımın bana ihtiyacı var. Sezon sonunda görüşelim” diyerek reddeden Muhammed Enes için bu sezon öncesinde de teklifler vardı. Başta Sarıyer olmak üzere, Karacabey ve 52 Ordu, Enes için temastaydı. Bu takımların Enes için ısrarı sürerken, başarılı futbolcu ile Derince ekibinin yolları ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp Enes’e mücadelesinden ve katkısından ötürü teşekkür etti.