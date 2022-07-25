Belediye Derincespor takımın etkili santrforu ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında çok cazip teklifleri “Takımın bana ihtiyacı var. Sezon sonunda görüşelim” diyerek reddeden Muhammed Enes için bu sezon öncesinde de teklifler vardı. Başta Sarıyer olmak üzere, Karacabey ve 52 Ordu, Enes için temastaydı. Bu takımların Enes için ısrarı sürerken, başarılı futbolcu ile Derince ekibinin yolları ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp Enes’e mücadelesinden ve katkısından ötürü teşekkür etti.
25 Tem 2022 - 14:51- Spor Güncelleme: 25 Tem 2022 - 14:52
M. Enes ile yollar ayrıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.