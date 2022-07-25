“İndirim yerine ‘bindirim’ mi yaptınız?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergilerinin Yeniden Düzenlenmesi" ile ilgili karardan sonra, İSU şubat ayında su faturalarındaki KDV oranını %8'den %1'e indirdiğini açıklamıştı. Fakat bu indirimin faturalara yansımadığını öne süren İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, aksine o günden bugüne faturaların daha da kabardığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ve İSU'ya "Gizli zam mı yapıyorsunuz?" diye sordu.

“KDV İNDİRİMİ, VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSIMIŞ”

Konuyla ilgili olarak son mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuzda İSU tarafından kesilen faturaları da gösteren Tamyüksel, "Şubat ayında İSU KDV'yi %1'e indirdiğini açıklamış, bizler de bu indirim ile birlikte mart ayı itibarıyla tüketicinin suyu daha ucuza kullanacağını düşünmüştük. Fakat gelin görün ki mart ayı itibarıyla incelediğimiz faturalar, durumun hiç de düşündüğümüz gibi olmadığını bizlere gösterdi. KDV indiriminin açıklandığı şubat ayında 3.70 civarında olan 1. kademe m3 fiyatı, martta indirime rağmen 4.12'ye, 6.77 olan 2.kademe m3 fiyatı ise martta 7.52'ye yükselmiş. Maalesef KDV indirimi vatandaşa zam olarak yansımıştır” dedi.

“GİZLİ ZAM MI YAPILIYOR?”

Son olarak Tamyüksel, “İSU'nun kamuoyuna, KDV indirimi açıkladığı günden bugüne her iki kademede de yaklaşık %35 zam yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu da akıllara vatandaşa belli etmeden ‘gizli zam mı yapılıyor?’ sorusunu akıllara getirmektedir. Yani açıkça söylemek gerekirse ‘İndirim’ yerine ‘Bindirim’ mi yaptıklarını, İSU ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı açıklama ile vatandaşa anlatmasını bekliyoruz" dedi.