“İndirim yerine ‘bindirim’ mi yaptınız?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergilerinin Yeniden Düzenlenmesi" ile ilgili karardan sonra, İSU şubat ayında su faturalarındaki KDV oranını %8'den %1'e indirdiğini açıklamıştı. Fakat bu indirimin faturalara yansımadığını öne süren İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, aksine o günden bugüne faturaların daha da kabardığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ve İSU'ya "Gizli zam mı yapıyorsunuz?" diye sordu.
“KDV İNDİRİMİ, VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSIMIŞ”
Konuyla ilgili olarak son mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuzda İSU tarafından kesilen faturaları da gösteren Tamyüksel, "Şubat ayında İSU KDV'yi %1'e indirdiğini açıklamış, bizler de bu indirim ile birlikte mart ayı itibarıyla tüketicinin suyu daha ucuza kullanacağını düşünmüştük. Fakat gelin görün ki mart ayı itibarıyla incelediğimiz faturalar, durumun hiç de düşündüğümüz gibi olmadığını bizlere gösterdi. KDV indiriminin açıklandığı şubat ayında 3.70 civarında olan 1. kademe m3 fiyatı, martta indirime rağmen 4.12'ye, 6.77 olan 2.kademe m3 fiyatı ise martta 7.52'ye yükselmiş. Maalesef KDV indirimi vatandaşa zam olarak yansımıştır” dedi.
“GİZLİ ZAM MI YAPILIYOR?”
Son olarak Tamyüksel, “İSU'nun kamuoyuna, KDV indirimi açıkladığı günden bugüne her iki kademede de yaklaşık %35 zam yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu da akıllara vatandaşa belli etmeden ‘gizli zam mı yapılıyor?’ sorusunu akıllara getirmektedir. Yani açıkça söylemek gerekirse ‘İndirim’ yerine ‘Bindirim’ mi yaptıklarını, İSU ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı açıklama ile vatandaşa anlatmasını bekliyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Lazo - 15m3 su 172 tl olmuş.Haziran ayında 1.kademe su fiyatı 4.89tl/m3'ten 5.03tl/m3'e çıkmış.2.kademe su 8.92tl/m3'ten 9.18tl/m3'e çıkmış.Ufak ufak arttırıyorlar.
İzmit41 - İSU fiyatları her ay düzenli olarak artırıyor.
Deniz - Her gecen ay SU faturalarinda artiş var,???
Emekli - Akpkk seçime gidelim.minik ortagi da al gelll.
Gerçek41 - ARALIK 2021 DEN İTİBAREN SİSTEMATİK ŞEKİLDE HER AY ZAM VAR TARİFE ÜCRETLERİNE.
NE İNDİRİMİ ZAM BU ZAMMMMMM
Şimal061 - Milleti enayi yerine koyuyorlar,her ay düzenli zam yapıyorlar,,isudaki makam aracı TBM Meclisinde yok,,isu milleti değil kendi rahatını düşünüyor,,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.