YRP’li Aras: ‘6’lı Ganyan’ tutmaz

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı bu ayki il divan toplantısını Derince Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Aras divan toplantısında yaptığı konuşmada hem iktidara hem de muhalefete yüklendi. 6’lı masa için ‘6’lı Ganyan’ benzetmesi yapan Aras, “Millet bu 6’lı Ganyana itibar etmez. Bu defa işini şansa bırakmaz. Millet bu defa Fatih Erbakan’ı işbaşına getirecek” dedi.

“GİTME SIRASI ERDOĞAN’DA”

Aras konuşması esnasında Dr. Fatih Erbakan’ın sözlerini hatırlatarak, “Kasa başındakilerden de masa başındakilerden de bu millete fayda gelmez” dedi.Aras konuşmasında ülkenin 50 yıllık siyasi hayatından örnekler verdikten sonra, artık tünelin sonu göründü, gitme sırası Erdoğan’a geldi” dedi.

EN FAZLA ÜYE KAYDEDEN TEŞKİLATLARA BELGE

Aras konuşmasında Kocaeli teşkilatının en fazla üye kaydeden teşkilatlar arasına girdiğini bildirdi. Bu nedenle Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından Kocaeli teşkilatlarına plaket verildiğini belirten Aras, bu ödülde katkısı olan teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Aras, en fazla üye kaydeden Çayırova, Körfez, Kartepe ilçe teşkilatları ile il kadın kollarına başarı belgesi takdim etti. Ardından İl Gençlik Kolları’nın basın açıklamasına katıldı.