Saadet Gölcük’ten vapurla ‘Körfez Turu’

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı’nın birlik, beraberlik ve kaynaşma adına düzenlediği ‘Körfez Turu’ yoğun katılım ile gerçekleşti. Gölcük Vapur İskelesi’nden başlayan tur, Osman Gazi Köprüsü’nden tekrar geri dönülerek sonlandırıldı. Düzenlenen Vapur Turu’na SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, İl Başkan Yardımcıları Nihat Yıldız ve Halil Kayın, Genel İdari Kurul Üyesi ve Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, SP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve Yönetimi, Gölcük Kadın Kolları Başkanı Şükriye Bilgili ve yönetimi, çok sayıda partili ve davetli katıldı.

“NEFES ALMAK İSTEDİK”

Vapur turunda program ilk olarak Ersar Çelik tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, “Ekonomik sıkıntılarla boğuştuğumuz şu günlerde bir nebze olsun nefes alabilmek adına böyle bir vapurla Körfez turu düzenlemeyi planlamıştık. Davetimize katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu vapur gezisinde emeği geçen bütün görevli arkadaşlarımıza, başta gençlik kollarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gezimizin sonunda çekilişlerimiz olacak. Güzel bir vapur gezisi olmasını temenni ediyorum” dedi.

“6’LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEYECEK”

Ardından Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, “Bu topraklarda ister iktidarda olalım, ister muhalefette olalım. Hiçbir kimseyi düşmanımız olarak görmedik, kardeşimiz olarak gördük. Dolayısıyla bugün de siyasi bir mücadelenin içindeyken ister AK Parti, ister MHP, İster CHP, ister İyi Parti, İster HDP olsun. Hangi partiden olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkesin iyiliğini esas alan bir çalışmanın içerisinde olduk. Evet bir masa kurduk, 6’lı masa. Bu masa inşallah önümüzdeki toplantısını SP’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bu masanın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı inşallah önümüzdeki Cumhurbaşkanının kendisi olacaktır” dedi.

ÇEKİLİŞTE TALİHLİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmalarından ardından Sanatçı Harun Beyaz geceyi renklendirirken gecenin sonunda çekiliş gerçekleştirildi. Protokol tarafından yapılan çekilişte talihlilere ödülleri verilirken vapur turu Halıdere, Değirmendere ve Gölcük Vapur İskelesi’nde davetlilerin vapurdan inmesiyle son buldu.