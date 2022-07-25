Korkmaz: Bu başarı hepimizin

İlimizde 19 yıldır eğitim alanında hizmet veren Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nın 2016 yılında ilk üniversiteye hazırlık kursu açılmıştı. İlk yılından itibaren büyük başarılar elde eden, her yıl düzenli olarak Türkiye sıralamasında ilk 100’de dereceleri bulunan Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu, bu yıl çıtayı daha da yükselterek yerleştirme puanlarına göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Türkiye’de birincilik ve dördüncülük elde ederken, Türkiye sıralamasında ilk 100’de 10 derece ile yer aldı.

BUĞRA ERGÜN VE YUSUF CAN EKİN

Necip Fazıl Kısakürek AİHL öğrencisi Buğra Ergün ek puanlı TYT yerleştirme puan türünde Türkiye 1’incisi olurken, Kocaeli Fen Lisesi öğrencilerinden Yusuf Can Ekin TYT yerleştirme puan türünde Türkiye 4’üncüsü aynı zamanda AYT sayısal yerleştirme puan türünde Türkiye 18’incisi oldu.

İLK 100’DE 10 DERECE VAR

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu her yıl başarılarını katlayarak devam ediyor. Türkiye derecelerinde ilk 10’da 2, ilk 100’de 10, ilk 500’de 30, ilk binde 50, ilk 5 binde 109 ve ilk 10 binde 151 öğrenci yer aldı.

“BİLGİ, EMEK VE TAKİP FARK YARATTI”

Eğitimde başarının asla tesadüf olmadığını belirten Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları ve Kocaeli Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Öncelikle öğrencilerimizi, velilerimizi, bu başarıda büyük emeği bulunan kurs öğretmenleri ile yöneticilerimizi ve elbette onları hayata hazırlayan değerli okul öğretmenleri ile yöneticilerini kutluyorum. Bu başarı hepimizin. Emeğin karşılığını almış olmak, öğrencilerimizin hayallerindeki üniversite ve bölümlere köprü vazifesini yerine getirmek bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Bilgi, emek ve takip yine fark yarattı. Öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı kutluyor; yeni hayatlarında da bu başarılarının devamını diliyorum” dedi.