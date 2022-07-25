Haydar Akar’dan KOSİD’e ziyaret

TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, kısa adı KOSİD olan Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da yer aldı. Akar ziyarette, “Kentlilik bilinci adına tüm farklı renkleri bir arada bulundurarak hareket etmek çok güzel bir şey. Bu sebeple KOSİD’inmisyonu çok önemli. Aynı kentte yaşıyoruz ve kentimiz için ortak hareket etmemiz gereken alanlarda birleştirici sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz” dedi.

“BU ŞEHİRDE KOSİD VAR”

KOSİD Başkanı Hüseyin Öz ise, “Haydar Bey’in ziyareti bizim için oldukça önemli. Derneğimizin kapısı kalbi Kocaeli için atan herkese açık. Bizler şehrimizde sivil toplum hayatının gelişmesi adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu sebeple tüm farklı renklerle bir arada ortak derdimiz Kocaeli olmak kaydı ile birlikteyiz. Bu şehirde KOSİD var” ifadelerini kullandı.