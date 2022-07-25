Kanatlı Hayvan Birliği Üreticileri Hürriyet’i açılışa davet etti 



Kocaeli İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrasında başkanlık görevini devralan Tayfun Sönmez ve yönetimi, Başkan Hürriyet’i 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00’te Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde faaliyete girecek yeni ofis ve hizmet binasının açılış programına davet etti. Nazik ziyaret ve davetleri için Sönmez ve yönetimine teşekkür eden Hürriyet, çalışmalarında başarılar diledi.