Kocaeli İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrasında başkanlık görevini devralan Tayfun Sönmez ve yönetimi, Başkan Hürriyet’i 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00’te Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde faaliyete girecek yeni ofis ve hizmet binasının açılış programına davet etti. Nazik ziyaret ve davetleri için Sönmez ve yönetimine teşekkür eden Hürriyet, çalışmalarında başarılar diledi.
25 Tem 2022 - 16:36- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 16:38
Kanatlı Hayvan Birliği Üreticileri Hürriyet’i açılışa davet etti
Kocaeli İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek 27 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirecekleri yeni ofis ve hizmet binasının açılışına davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.