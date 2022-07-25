Prometeon Türkiye, 19 çalışanını emekliliğe uğurladı

Kocaeli’deki ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye fabrikasında 19 çalışan emekli oldu. Fabrikanın sosyal tesisinde düzenlenen törende, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü - CTO Bahadır Özer, Üretim Direktörü Murat Harputlu, Kalite Direktörü Nail Güntut, Üretim Müdürü Mehmet Temur, İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural, Lastik-İş işyeri baş temsilcisi Bora Altay, işyeri temsilcileri, Prometeon Türkiye yöneticileri ve bir grup çalışan hazır bulundu.
EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER
Törende Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, emekli olan çalışanlara, çalışma sürelerindeki katkılarından ve özverili çabalarından dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatlarında aileleri ile birlikte mutluluklar diledi. Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı’nın emekli olan çalışanlara teşekkür, dilek ve temennilerini işyeri baştemsilcisi Bora Altay iletti. Törendeki konuşmaların ardından 19 çalışana plaket takdim edildi.
EMEKLİYE AYRILAN 19 ÇALIŞAN
Yılmaz ŞAKAR
Mustafa ORAL
Hasan YILMAZ
Şükrü GÜNEŞ
Erkan ÇİDEMLİ
Mustafa YILMAZ
Gökmen ECEÇELİK
Rafet YÜCEL
Özcan DEMİR
Muharrem YERLİTÜRK
Evinç NEŞELİ
İbrahim DEMİR
Nail KARAKOYUN
Nazif AKGÜL
Ercan DOYRANER
Serdar SUNGURTEKİN
Saim GÜR
Özkan BİLGİ
İhsan İLHAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.