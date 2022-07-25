25 Tem 2022 - 16:37- Gündem G: 25 Tem 2022 - 16:39

Prometeon Türkiye, 19 çalışanını emekliliğe uğurladı

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan; Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikleri üreten Prometeon’un İzmit Fabrikası’nda 18-26 yıl arası görev yapan 19 çalışan törenle emekliliğe uğurlandı
Prometeon Türkiye, 19 çalışanını emekliliğe uğurladı mask

Kocaeli’deki ilk lastik fabrikası olarak 1960 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye fabrikasında 19 çalışan emekli oldu. Fabrikanın sosyal tesisinde düzenlenen törende, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü - CTO Bahadır Özer, Üretim Direktörü Murat Harputlu, Kalite Direktörü Nail Güntut, Üretim Müdürü Mehmet Temur, İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural, Lastik-İş işyeri baş temsilcisi Bora Altay, işyeri temsilcileri, Prometeon Türkiye yöneticileri ve bir grup çalışan hazır bulundu.

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Törende Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, emekli olan çalışanlara, çalışma sürelerindeki katkılarından ve özverili çabalarından dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatlarında aileleri ile birlikte mutluluklar diledi. Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı’nın emekli olan çalışanlara teşekkür, dilek ve temennilerini işyeri baştemsilcisi Bora Altay iletti. Törendeki konuşmaların ardından 19 çalışana plaket takdim edildi.

EMEKLİYE AYRILAN 19 ÇALIŞAN

Yılmaz ŞAKAR

Mustafa ORAL

Hasan YILMAZ

Şükrü GÜNEŞ

Erkan ÇİDEMLİ

Mustafa YILMAZ

Gökmen ECEÇELİK

Rafet YÜCEL

Özcan DEMİR

Muharrem YERLİTÜRK

Evinç NEŞELİ

İbrahim DEMİR

Nail KARAKOYUN

Nazif AKGÜL

Ercan DOYRANER

Serdar SUNGURTEKİN

Saim GÜR

Özkan BİLGİ

İhsan İLHAN

# bir, ile, başkanı, ardından

25 Tem 2022 - 16:37 - Gündem

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