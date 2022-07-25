28 Haziran 2021 tarihinde Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından coğrafi işareti alınan Kandıra karpuzuna olan ilgi her geçen gün büyüyor. Kandıra'nın karpuz yetiştiriciliğiyle öne çıkan mahallelerinden biri olan Döngelli’de yeni bir heyecan başladı. Döngelli Muhtarı Barış Yaşar ve üreticilerin verdiği kararla 28 Ağustos tarihinde Karpuz ve Tarım Festivali düzenlenecek. İlk olma özelliği taşıyan festivalin, gelenekselleşmesi için çalışma yapılacak. Festivalde Kandıra ve Kandıra karpuzunun tanıtılmasının yanı sıra çeşitli eğlenceler de organize edilecek.
25 Tem 2022 - 16:38- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 16:39
Kandıra karpuzu festivalle tanıtılacak
Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından coğrafi işareti alınan Kandıra karpuzu için, 28 Ağustos’ta ‘Karpuz ve Tarım Festivali’ düzenlenecek. İlk olma özelliği taşıyan festivalin geleneksel hale gelmesi için çalışma yapılacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.