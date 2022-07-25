Kandıra karpuzu festivalle tanıtılacak

28 Haziran 2021 tarihinde Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından coğrafi işareti alınan Kandıra karpuzuna olan ilgi her geçen gün büyüyor. Kandıra'nın karpuz yetiştiriciliğiyle öne çıkan mahallelerinden biri olan Döngelli’de yeni bir heyecan başladı. Döngelli Muhtarı Barış Yaşar ve üreticilerin verdiği kararla 28 Ağustos tarihinde Karpuz ve Tarım Festivali düzenlenecek. İlk olma özelliği taşıyan festivalin, gelenekselleşmesi için çalışma yapılacak. Festivalde Kandıra ve Kandıra karpuzunun tanıtılmasının yanı sıra çeşitli eğlenceler de organize edilecek.