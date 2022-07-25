25 Tem 2022 - 17:06- Gündem G: 25 Tem 2022 - 17:07

"Hem sigortalılar hem acenteler mağdur ediliyor"
"Hem sigortalılar hem acenteler mağdur ediliyor" mask

Kocaeli Ticaret Odası 22. Meslek Komitesi, Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik) poliçesi üretiminde yaşanan sıkıntıların ele almak üzere, tek gündem maddeli olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

SİGORTACILAR KOTO’DA TOPLANDI

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Komite Başkanı Olcay İlter, Başkan Yardımcısı Nurgül Moldur, Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül, Komite Üyeleri Cem Serhat Dayanç ve Önder Dükmen ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Üyesi Cemal Türengül, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Nihat Güngör, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Yılmaz, Yüksel Özkan, Esma Bektaş, Sare Biberoğlu, Kadir Tiryaki yer aldı.

SAİK VE TÜSAF BAŞKANI DA KATILDI

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ile Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Adnan Çelik’in de online olarak katıldığı toplantı sonunda ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Tüm meslek grubu üyelerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortalarında ödeme aracı dayatma ve zorunlu poliçe üretiminde sigorta şirketleri ile yaşanan sıkıntılar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yaşanan bu durumun “5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen “zorunlu sigorta yapmaktan kaçınmak’ fiili olarak değerlendirilmesini ve SDDK ve Hazine Bakanlığı’nın bu konuda kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Poliçe düzenlemekten kaçınan sigorta şirketlerinin trafik poliçesini düzenlemeye haiz yetki ruhsatlarını da iade etmelerine davet ediyoruz. Bu zorunlu sigortalarını, sigorta şirketleri düzenlemek istemiyorsa, poliçelerin sigorta şirketleri tarafından değil de devlet aracılığı ile sigorta acentelerine direkt yetki verilmesini talep ediyoruz. Yaşanan bu durumlar hem sigortalıları hem de aracı olan sigorta acentelerini mağdur etmektedir” ifadeleri yer aldı.
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25 Tem 2022 - 17:06 - Gündem

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