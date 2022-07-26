Eray Şamdan BÜYÜYOR!

Kocaeli ve Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından, karatede 2020 Tokyo Olimpiyatları ikincisi, 14 Türkiye, 8 Avrupa, 3 Premier dünya şampiyonluğu elde eden, alt yaşlarda defalarca Avrupa ve dünya derecesi elde eden gururumuz Eray Şamdan 25. yaşını geride bıraktı. Şampiyon sporcu, doğum günü için gerek sosyal medya üzerinden, gerekse de telefonla kendisine ulaşan tüm büyüklerine ve küçüklerine teşekkür etti.
İSLAMİ OYUNLARINDA DA HEDEF ALTIN MADALYA
Eray, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya hedeflediğini belirtti ve “İslami Dayanışma Oyunları’na çok iyi hazırlandım. Bu oyunlarda takım olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluk hedefliyoruz. Ben de hem şehrim Kocaeli’ye hem de ülkemize bir altın madalya daha kazandırmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.