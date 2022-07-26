Eray Şamdan BÜYÜYOR!

Kocaeli ve Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından, karatede 2020 Tokyo Olimpiyatları ikincisi, 14 Türkiye, 8 Avrupa, 3 Premier dünya şampiyonluğu elde eden, alt yaşlarda defalarca Avrupa ve dünya derecesi elde eden gururumuz Eray Şamdan 25. yaşını geride bıraktı. Şampiyon sporcu, doğum günü için gerek sosyal medya üzerinden, gerekse de telefonla kendisine ulaşan tüm büyüklerine ve küçüklerine teşekkür etti.

İSLAMİ OYUNLARINDA DA HEDEF ALTIN MADALYA

Eray, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya hedeflediğini belirtti ve “İslami Dayanışma Oyunları’na çok iyi hazırlandım. Bu oyunlarda takım olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluk hedefliyoruz. Ben de hem şehrim Kocaeli’ye hem de ülkemize bir altın madalya daha kazandırmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.