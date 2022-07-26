Yunus Emre Güler Bağdatspor’da

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor kadrosuna geçen sezon BAL’da mücadele eden Yuvacıkspor’un sağ beki Yunus Emre Güler’i renklerine bağladı. Yunus Emre “Ben de paşalıyım. Doğup büyüdüğüm yerde yer alan Bağdatspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda elimden geldiği kadar takımıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu. 2002 doğumlu Yunus Emre Güler daha önce Yenişehirspor ve Başaranspor’da forma giydi. Bu transferle savunma hattında daha da güçlenen Bağdatspor’da Başkan Burak Kampara çok önemli bir durum olmazsa transferi kapadıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.