Yunus Emre Güler Bağdatspor’da

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Bağdatspor kadrosuna geçen sezon BAL’da mücadele eden Yuvacıkspor’un sağ beki Yunus Emre Güler’i renklerine bağladı. Yunus Emre “Ben de paşalıyım. Doğup büyüdüğüm yerde yer alan Bağdatspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda elimden geldiği kadar takımıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu. 2002 doğumlu Yunus Emre Güler daha önce Yenişehirspor ve Başaranspor’da forma giydi. Bu transferle savunma hattında daha da güçlenen Bağdatspor’da Başkan Burak Kampara çok önemli bir durum olmazsa transferi kapadıklarını ifade etti.