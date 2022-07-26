26 Tem 2022 - 15:14- Ekonomi G: 26 Tem 2022 - 15:16

Ürdün Royal Tank Müzesi, Assan Panel’le göz kamaştırıyor
Ürdün Royal Tank Müzesi, Assan Panel’le göz kamaştırıyor mask
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Kibar Holding grup şirketleri çatısı altında yer alan, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, uluslararası projelerde ürün ve hizmet desteği vererek global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ürün ve hizmetleriyledünyanın dört bir yanında büyük ölçekli projelere çözüm sunanAssan Panel, son olarak Ürdün’ün ilk özel tank müzesi Royal Tank Müzesi’ne çözüm ortağı oldu.

ROYAL TANK SERGİSİ

Assan Panel, Tuzla, İskenderun, Balıkesir, Ürdün ve Azerbaycan tesislerinde ürettiği teknolojiyi dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak uluslararasıprojelere destek sunmaya devam ediyor. Müşterilerine sürdürülebilir bina çözümleri üreten Assan Panel, son olarak Ürdün’ün ilk özel tank müzesi olarak adlandırılan Royal Tank Müzesi’nin sandviç panel üretimini üstlenerek, müzeye izolasyon ve ısı yalıtımı konusunda iyileştirme sağlayacak sandviç panel üretimiyle çözüm ortaklığında bulundu. Marka, 20 bin metrekare kapalı alana sahip olan sergi alanın tüm çatı kaplama işlerini üstlenerek çözüm ortağı oldu. Ürdün’ün ilk özel tank müzesi olarak kabul edilen ve 140’ı aşkın tankın sergilendiği Royal Tank Müzesi ülkenin geçmiş savaş ve muharebelerin izlerini yansıtarak ülke için tarihi önem taşıyor.
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26 Tem 2022 - 15:14 - Ekonomi

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