Yıldız: 2-3 bin Dilovalı genç, yurtdışına kaçmış 

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri saha çalışmalarına Dilovası’nda devam etti. İlçe ilçe dolaşan, ülke sorunlarını ve İYİ Parti’nin çözüm önerilerini anlatan İYİ Partililer Dilovası’nda esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. İYİ Parti İlçe Teşkilatı’nda buluşan partililer daha sonra 12 mahalleyi ziyaret etti. Mahallelerde evlere konuk olan İYİ Partililer ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

GEÇİM SIKINTISI

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Dilovası ilçemizdeydik. Sanayinin yoğun olduğu, çarpık yapılaşma nedeniyle ilçe nüfusunun sanayi kuruluşlarının olumsuz etkileriyle baş başa kaldığı bir ilçemiz Dilovası. Üstelik bu kadar sanayi kuruluşu olmasına rağmen iş gücü sürekli diğer ilçelerden yahut İstanbul, Sakarya gibi komşu kentlerden geliyor. İlçe halkı işsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bugün işsizliği ile, çevre sorunları ile, geçim sıkıntıları ile Dilovası halkını dinledik” dedi.

YURTDIŞINA KAÇAN GENÇLER

İlçede genç nüfusun her geçen gün azaldığını, bunun temel sebebinin gençlerin yurtdışına kaçması olduğunu ifade eden Şanbaz Yıldız, “Dilovası’nda gençlerin umudu kalmamış. İktidar partisi bir ilçede yapabileceği en kötü şeyi yapmış ve gençlerin umudunu çalmış. O gençler yurtdışına kaçmak için fırsat kolluyor sürekli. Bugüne kadar 2-3 bin Dilovası genci yurtdışına kaçarak kendisine orada bir yaşam kurmuş. Biz bu kaçışın sebebini çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEBEPLERİ İNCELEYECEĞİZ”

Yıldız, “İYİ Parti iktidarında, Millet İttifakı kadrolarının göreve gelmesiyle birlikte ilk icraatlarımızdan biri yurtdışına beyin göçü olarak adlandırdığımız gençlerimizin bu kaçışıyla ilgilenmek olacak. Sebeplerini az çok bilsek de detaylı araştırma komisyonları oluşturarak konuyu irdeleyecek ve gençlerimizin hayallerini, geleceklerini kendi ana vatanlarında, Türkiye topraklarında gerçekleştirmesini sağlayacağız. Gelecek kuşaklarımız için İYİ bir Türkiye, İYİ bir Kocaeli, İYİ bir Dilovası oluşturacağız” diye konuştu.