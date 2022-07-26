Öztürk: AKP’li ve CHP’li belediyelerin anlaşmazlıklarından esnaf rahatsız

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Öztürk, YRP İzmit İlçe Başkanı ve teşkilat mensuplarına İzmit esnaflarının selamlarını iletti. Yapılan ziyarette hayat pahalılığı, artan fiyatlar, temel gıdada fiyat artışı, işsizlik, döviz kuru artışı, akaryakıta gelen zamlar, vergide terör, elektrik zammı ve benzeri birçok hususta esnafları en çok etkileyen unsurlar konuşuldu.

“SİYASİLER BİRLİK OLMALI”

İKM Başkanı Murat Öztürk, İktidarın 'çarşı pazar kalabalık arabaları park etmeye yer yok, esnafımızın işleri hiç olmadığı kadar iyi' söyleminin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, kendisi dahil birçok esnafın dükkanlarını kapatma durumuna geldiklerini ifade etti. Ayrıca CHP’li İzmit Belediyesi ile AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşmazlıkların, esnafı olumsuz yönde etkilediğini, bu durumdan çok rahatsız olduklarını, şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda siyasilerin birlik olmasını istediklerini dile getirdi.

“İKTİDARIMIZDA ESNAFIMIZIN YÜZÜ GÜLECEK”

Kahya ziyaretten ziyadesi ile mutlu olduklarını belirterek, "Bizim iktidarımızda esnafın yüzü gülecek İnşallah. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde, ülkemizin kalkınmasını, üretimi ve yatırımı önceliyoruz. Bu ekonomik ve sosyal düzenlemeleri anlatan projelerimizi vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz” dedi.