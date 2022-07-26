Gelecek Partisi’nden ‘Geçim İçin Seçim’ imza kampanyası

Gelecek Partisi, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli’de de yaklaşan genel seçim öncesi saha çalışmalarına hız verdi. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz ay İstanbul’da startını verdiği ‘Geçim İçin Seçim’ kampanyasına önceki gün Kocaeli’de devam edildi. İl Başkanı Serap Çakır ve İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ile beraberindeki ilçe teşkilatı, Bekirdere esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

“ESNAFI BİTİRME OPERASYONU”

Her gün artan döviz kuru ile enflasyondan kaynaklı fiyat artışından yakınan esnaf, sattıkları malı yerine koyarken zorlandıklarını belirtti. Her bir mal alımında önceki alımlarına oranla en az yüzde 20’lik fark oluştuğundan şikâyet etti. Sürekli artış kaydeden enerji ve elektrik fiyatlarının yanı sıra kiraların astronomik rakamlara ulaşması nedeniyle dükkanlarını çevirmekte zorlandıklarını da belirten Bekirdere esnafı, “Böyle giderse kepenk kapatmamız yakındır. Bu piyasa şartlarında süpermarketler ve AVM’lerle rekabet etmemiz imkânsız. Zaten borç batağında olan esnafa hibe vermek yerine faizli kredi veriliyor. Bu esnafı bitirme operasyonudur” şeklinde sıkıntılarını dile getirdiler.

“MUTFAKLARDA YANGIN VAR”

İl Başkanı Serap Çakır ise, “Esnafımız artan maliyetlerden dolayı dertli. Vatandaşlarımız evlerinin kirasını, faturalarını ödeyemez halde. İki, üç kat yapılan kira artışları çıkmaza sokmuş durumda. İnsanların çocuklarını bir parka götürmesi bile ciddi bir külfet. Mutfaklarda yangın var. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Biz Gelecek Partisi olarak ‘Geçim İçin Seçim’ diyoruz. Türkiye’nin başka çıkar yolu kalmamıştır.Kampanyamıza yoğun ilgi gösteren İzmitli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi. İmza kampanyasına devam eden partililer, ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlardan imza toplamaya devam ediyor.