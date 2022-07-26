SP Gebze’den Gebze Belediyesi’ne ‘Ceza’ tepkisi

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı’nın haftalık yönetim kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Mustafa Türel başkanlığında ilçe binasında gerçekleştirildi. Ülke ve Gebze sorunlarının ele alındığı toplantıda Türel, özellikle Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere harcanan bütçeye tepki gösterdi.
“HİZMETE YOK, BELEDİYE PERSONELİNE YOK”
AKP’li Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’e sert tepki gösteren Türel, “Dünyanın sayılı ilçelerinden olan, ülke bütçesine katkısından ötürü her yıl kendinden söz ettiren Gebze’ye, hizmet için para yok, enflasyon altında ezilen belediye personeline para yokancak 6 şarkı sözü söyleyen Ceza’ya para var” diye konuştu.
“HİÇ Mİ SAYGINIZ YOK?”
Gebze Belediyesi tarafından yaz konserleri kapsamında hafta sonu tertip edilen konserin adeta Gebze halkının vicdanında derin yaralar açmasına sebep olduğunu vurgulayan Türel, “Konserin tertip edildiği Mevlana Kapalı Pazarı’nın yanı başında ‘Şehitlik ve Merkez Mezarlık’ var. Sayın ZinnurBüyükgöz’e soruyorum: Alkol,taciz ve kavgaların yaşandığı konserde yaşananlar değerlerinize zarar verdi mi, vermedi mi? Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. AKP zihniyetinin manevi değerlere önem vermediği bir kez daha ispatlanmış oldu” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.