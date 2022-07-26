Kuşçu: Tek amacım, o da bu şehre hizmet etmek

İlimizin tanınmış isimlerinden, İYİ Partili Büşra Kuşcu manav kültür dernekleri, yerel dernekler, bazı birlik, oda ve STK başkanları, muhtarlar ve eşleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kandıra yolu üzerinde bulunan Elit Restoran’da gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu.
“BU AİLENİN BİR PARÇASIYIM”
Kuşçu konuşmasında, "Ziyaretlerimiz sırasında sizler beni en güzel şekilde ağırladınız. Ben de sizlere bir kez daha teşekkür etmek istedim. Camiamızın büyüklüğüne şahit olmanın ve bu büyük ailenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Kocaeli hepimizin, bizler bu kentin insanlarıyız. Bu güzel şehre bir vefa borcumuz var. Ben de bu konuda sorumluluk almaya istekliyim. Sizlerin gür ve güçlü çıkan sesiniz olmak istiyorum. Tek bir amacım var; o da bu şehre, insanımıza hizmet etmek” dedi.
PROGRAMA KATILANLAR
Ahmethacılar Köyü Der. Başkanı Engin Tümer
Bizbize İzmitliler Der. Bşk. Kadir Yılmaz
Derince Çavuşlu Mahallesi Der. Bşk. İlhami Usta
Çınarlı Mah. Yard. veDay. Dernek Başkan İbrahim Karnıaçık
Çobanköy Dernek Bşk. Mehmet Çoban
Deliveli Köyü Der. Bşk. Kadir Özdemir
Derince Taşköprülüler Derneği Başkan Erhan Çiftçi
Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş
Gebze Taşköprülüler Derneği Başkan Ali Osman Kılcan
Genç Kandıralılar Derneği Bşk. Nurullah Özer
İzmit Kaynarca Köyü Derneği Başkanı Enver Ayçiçek
İzmit Çevre Köyleri Der. Bşk. İsmail Akdeniz
İzmit GökcelerKöyü Dernek Başkanı Olcay Kara
İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin
Kanatlı Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez
Kandıra Teksen Orta Köyler Der. Bşk. Soner Yağız
Kandıra Terziler Köyü Der. Bşk Ayhan Özkul
Kulmahmut Dernek Bşk. Erkan Dursun
Manav Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran
İzmit Piroğlu Köyü Derneği Başkanı Engin Ceylan
Derince Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç
Tavşantepe S.Y.D Derneği Başkanı Caner Öztürk
Tepebaşı Mah Der. Bşk. Resul Hakan Şener
Terziler Köyü Muhtarı Necdet Yüce
Tuhafiyeciler Odası Bşk Mehmet Eken
Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz
Gebze Kandıralılar Derneği Sedat Durmuş
Süverler Köyü Dernek Girişimi Temsilcisi Ayet Esen
Kulmahmut Köyü Muhtarı Turgay Oruç
Kocaeli Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Odası Baş. Ramazan Kumsar
Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel
Kandıra Kocadere Havzası Koruma Derneği Temsilcisi Hüseyin Yüce
Kandıra Safalılar Dernek Başkanı Okay Belhan
Kocaeli İli Kanatlı Eti Üreticileri Birliği eski Başkanı Sezgin Sert
Kandıra Koca kaymaz Köyü Dernek Başkanı Mükremin Yalmer.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.