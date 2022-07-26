Kuşçu: Tek amacım, o da bu şehre hizmet etmek

İlimizin tanınmış isimlerinden, İYİ Partili Büşra Kuşcu manav kültür dernekleri, yerel dernekler, bazı birlik, oda ve STK başkanları, muhtarlar ve eşleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kandıra yolu üzerinde bulunan Elit Restoran’da gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu.

“BU AİLENİN BİR PARÇASIYIM”

Kuşçu konuşmasında, "Ziyaretlerimiz sırasında sizler beni en güzel şekilde ağırladınız. Ben de sizlere bir kez daha teşekkür etmek istedim. Camiamızın büyüklüğüne şahit olmanın ve bu büyük ailenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Kocaeli hepimizin, bizler bu kentin insanlarıyız. Bu güzel şehre bir vefa borcumuz var. Ben de bu konuda sorumluluk almaya istekliyim. Sizlerin gür ve güçlü çıkan sesiniz olmak istiyorum. Tek bir amacım var; o da bu şehre, insanımıza hizmet etmek” dedi.

PROGRAMA KATILANLAR

Ahmethacılar Köyü Der. Başkanı Engin Tümer

Bizbize İzmitliler Der. Bşk. Kadir Yılmaz

Derince Çavuşlu Mahallesi Der. Bşk. İlhami Usta

Çınarlı Mah. Yard. veDay. Dernek Başkan İbrahim Karnıaçık

Çobanköy Dernek Bşk. Mehmet Çoban

Deliveli Köyü Der. Bşk. Kadir Özdemir

Derince Taşköprülüler Derneği Başkan Erhan Çiftçi

Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş

Gebze Taşköprülüler Derneği Başkan Ali Osman Kılcan

Genç Kandıralılar Derneği Bşk. Nurullah Özer

İzmit Kaynarca Köyü Derneği Başkanı Enver Ayçiçek

İzmit Çevre Köyleri Der. Bşk. İsmail Akdeniz

İzmit GökcelerKöyü Dernek Başkanı Olcay Kara

İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin

Kanatlı Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez

Kandıra Teksen Orta Köyler Der. Bşk. Soner Yağız

Kandıra Terziler Köyü Der. Bşk Ayhan Özkul

Kulmahmut Dernek Bşk. Erkan Dursun

Manav Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran

İzmit Piroğlu Köyü Derneği Başkanı Engin Ceylan

Derince Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç

Tavşantepe S.Y.D Derneği Başkanı Caner Öztürk

Tepebaşı Mah Der. Bşk. Resul Hakan Şener

Terziler Köyü Muhtarı Necdet Yüce

Tuhafiyeciler Odası Bşk Mehmet Eken

Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz

Gebze Kandıralılar Derneği Sedat Durmuş

Süverler Köyü Dernek Girişimi Temsilcisi Ayet Esen

Kulmahmut Köyü Muhtarı Turgay Oruç

Kocaeli Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Odası Baş. Ramazan Kumsar

Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel

Kandıra Kocadere Havzası Koruma Derneği Temsilcisi Hüseyin Yüce

Kandıra Safalılar Dernek Başkanı Okay Belhan

Kocaeli İli Kanatlı Eti Üreticileri Birliği eski Başkanı Sezgin Sert

Kandıra Koca kaymaz Köyü Dernek Başkanı Mükremin Yalmer.