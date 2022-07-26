Kocaeli Fen Lisesi’nin 16 öğrencisi YKS’de ilk 1000’de

YKS sonuçları açıklandıktan sonra gözlerin çevrildiği Kocaeli Fen Lisesi, elde edilen başarının haklı gururunu yaşıyor. Kocaeli Fen Lisesi öğrencileri YKS 2022’de ilk 1000’de 16 öğrenci çıkararak ve bu öğrencilerle ilk 1000’de toplamda 40 farklı puan türünde derece yaparak büyük başarıya imza attılar. YKS puanlarında TYT Türkiye 4’üncüsü Sayısal’da Türkiye 18’incisi ve EA’da Türkiye 212’ncisi oldular. AYT alanında il birincisi, ikincisi, üçüncüsü Kocaeli Fen Lisesi’nden çıktı.
“KONFOR ALANINDAN BAŞARI ÇIKMAZ”
Okul yönetimi, öğrencileri zorladığı dedikodusuna yönelik, “Zorluyoruz evet. Konfor alanından başarı çıkmaz, yaptığımız her şeyi bilerek yılların tecrübesi ile yapıyoruz. Öğrencilerimiz çok kıymetli ve biz 4 yıl boyunca onları tüm zorluklara göre yetiştiriyoruz. Meyvelerini de topluyoruz. Tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla, mutlu bir okul vadeden Kocaeli Fen Lisesi; akademik başarısı yüksek, sosyal yönü güçlü sorgulamayı seven eleştirel kültüre sahip iyi insan yetiştirme misyonunu devam ettiriyor” şeklinde açıklama yaptı. Okul Müdürü Sinan Meral ise; öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, idarecilerini ve tüm paydaşlarını tebrik etti.
YKS’DE İLK 1000’E GİREN 16 ÖĞRENCİ
Yusuf Can EKİN
Yağmur Çiçek KARAKURT
Zehra MEŞE
Elif Çağla İLHAN
Arda USTA
Kaan ZENĞEL
Mehmet AĞU
Sıla YILMAZ
Zeynep Azra ÇOTUR
Arda Fırat CEVHEROĞLU
Ece ARSLAN
Taha Yasin IŞIK
Mehmet TAŞOLAR
Mehmet Akif ŞENTÜRK
Mehmet Fatih KARAAYTU
Umut ŞENOYAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.