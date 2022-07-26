26 Tem 2022 - 20:00- Eğitim G: 26 Tem 2022 - 15:27

Kocaeli Fen Lisesi’nin 16 öğrencisi YKS’de ilk 1000’de

Kocaeli Fen Lisesi’nin 16 başarılı öğrencisi, YKS’de ilk 1000’e girerek hem ailelerini hem okullarını hem de kenti gururlandırdılar
Kocaeli Fen Lisesi’nin 16 öğrencisi YKS’de ilk 1000’de mask
+15
Haber albümü için resme tıklayın

YKS sonuçları açıklandıktan sonra gözlerin çevrildiği Kocaeli Fen Lisesi, elde edilen başarının haklı gururunu yaşıyor. Kocaeli Fen Lisesi öğrencileri YKS 2022’de ilk 1000’de 16 öğrenci çıkararak ve bu öğrencilerle ilk 1000’de toplamda 40 farklı puan türünde derece yaparak büyük başarıya imza attılar. YKS puanlarında TYT Türkiye 4’üncüsü Sayısal’da Türkiye 18’incisi ve EA’da Türkiye 212’ncisi oldular. AYT alanında il birincisi, ikincisi, üçüncüsü Kocaeli Fen Lisesi’nden çıktı.

“KONFOR ALANINDAN BAŞARI ÇIKMAZ”

Okul yönetimi, öğrencileri zorladığı dedikodusuna yönelik, “Zorluyoruz evet. Konfor alanından başarı çıkmaz, yaptığımız her şeyi bilerek yılların tecrübesi ile yapıyoruz. Öğrencilerimiz çok kıymetli ve biz 4 yıl boyunca onları tüm zorluklara göre yetiştiriyoruz. Meyvelerini de topluyoruz. Tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla, mutlu bir okul vadeden Kocaeli Fen Lisesi; akademik başarısı yüksek, sosyal yönü güçlü sorgulamayı seven eleştirel kültüre sahip iyi insan yetiştirme misyonunu devam ettiriyor” şeklinde açıklama yaptı. Okul Müdürü Sinan Meral ise; öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, idarecilerini ve tüm paydaşlarını tebrik etti.

YKS’DE İLK 1000’E GİREN 16 ÖĞRENCİ

Yusuf Can EKİN

Yağmur Çiçek KARAKURT

Zehra MEŞE

Elif Çağla İLHAN

Arda USTA

Kaan ZENĞEL

Mehmet AĞU

Sıla YILMAZ

Zeynep Azra ÇOTUR

Arda Fırat CEVHEROĞLU

Ece ARSLAN

Taha Yasin IŞIK

Mehmet TAŞOLAR

Mehmet Akif ŞENTÜRK

Mehmet Fatih KARAAYTU

Umut ŞENOYAR

# bir, ile

26 Tem 2022 - 20:00 Kocaeli- Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.926.826 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ'de Ufuk Yıldız dekan oldu mask
KOÜ'de Ufuk Yıldız dekan oldu
TEGV 3 milyon öğrenciye ulaştı mask
TEGV 3 milyon öğrenciye ulaştı
TEGV 3 milyonuncu öğrencisi için İlimizde tören yapacak mask
TEGV 3 milyonuncu öğrencisi için İlimizde tören yapacak
Özel Kocaeli Bilnet’ten TÜBİTAK başarısı mask
Özel Kocaeli Bilnet’ten TÜBİTAK başarısı
Büyükşehir’in ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı’na ilgi yüksek mask
Büyükşehir’in ücretsiz Yetenek Sınavı Hazırlık ve Rehberlik Programı’na ilgi yüksek
KOSTÜ’de binlerce öğrenci havaya kep fırlattı mask
KOSTÜ’de binlerce öğrenci havaya kep fırlattı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL