Kocaeli Fen Lisesi’nin 16 öğrencisi YKS’de ilk 1000’de

YKS sonuçları açıklandıktan sonra gözlerin çevrildiği Kocaeli Fen Lisesi, elde edilen başarının haklı gururunu yaşıyor. Kocaeli Fen Lisesi öğrencileri YKS 2022’de ilk 1000’de 16 öğrenci çıkararak ve bu öğrencilerle ilk 1000’de toplamda 40 farklı puan türünde derece yaparak büyük başarıya imza attılar. YKS puanlarında TYT Türkiye 4’üncüsü Sayısal’da Türkiye 18’incisi ve EA’da Türkiye 212’ncisi oldular. AYT alanında il birincisi, ikincisi, üçüncüsü Kocaeli Fen Lisesi’nden çıktı.

“KONFOR ALANINDAN BAŞARI ÇIKMAZ”

Okul yönetimi, öğrencileri zorladığı dedikodusuna yönelik, “Zorluyoruz evet. Konfor alanından başarı çıkmaz, yaptığımız her şeyi bilerek yılların tecrübesi ile yapıyoruz. Öğrencilerimiz çok kıymetli ve biz 4 yıl boyunca onları tüm zorluklara göre yetiştiriyoruz. Meyvelerini de topluyoruz. Tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla, mutlu bir okul vadeden Kocaeli Fen Lisesi; akademik başarısı yüksek, sosyal yönü güçlü sorgulamayı seven eleştirel kültüre sahip iyi insan yetiştirme misyonunu devam ettiriyor” şeklinde açıklama yaptı. Okul Müdürü Sinan Meral ise; öğrencilerini, velilerini, öğretmenlerini, idarecilerini ve tüm paydaşlarını tebrik etti.

YKS’DE İLK 1000’E GİREN 16 ÖĞRENCİ

Yusuf Can EKİN

Yağmur Çiçek KARAKURT

Zehra MEŞE

Elif Çağla İLHAN

Arda USTA

Kaan ZENĞEL

Mehmet AĞU

Sıla YILMAZ

Zeynep Azra ÇOTUR

Arda Fırat CEVHEROĞLU

Ece ARSLAN

Taha Yasin IŞIK

Mehmet TAŞOLAR

Mehmet Akif ŞENTÜRK

Mehmet Fatih KARAAYTU

Umut ŞENOYAR