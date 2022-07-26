26 Tem 2022 - 15:26- Gündem G: 26 Tem 2022 - 15:27

Ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos’a kadar yasak

Kocaeli Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdu
Ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos’a kadar yasak mask
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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi. Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı’nda alınan kararı açıklayan Valilik, "İlimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir kararları ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Vatandaşların da konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmeleri istendi.

26 Tem 2022 - 15:26 - Gündem

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