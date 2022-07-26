Büyükakın’dan araç kiralama ve satın alma açıklaması!

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’nin gündeme getirdiği araç kiralama satın alma tartışmaları ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklamalarda bulundu. Büyükakın meclisin ikinci oturumunda CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Araçları incelediğimizde biz satın alınma konusunda ısrarcı olduğumuz için muhalefet şerhi koyduk. Daha önce bu konular görüşülmüştü. Siz ise kiralamanın daha mantıklı olduğunu söylemiştiniz. Arkadaşların bize durumu anlatacağını da belirtmiştiniz. Bize herhangi bir dönüş olmadı” dedi.

“DOĞRUDUR DA YANLIŞTIR”

Taşdemir’in sözlerine cevap veren Büyükakın şu ifadelerde bulundu;“Genelleme yapmak esasen yanlıştır. Araç kiralamak doğrudur da yanlıştır araç satın almak doğrudur da yanlıştır. Belli şartlarda araçları satın almak, belli şartlarda kiralamak doğrudur. Biz yönetim olarak böyle bakıyoruz. Nelere bakıyoruz? Az kilometre yapan araçları satın almak, çok kilometre yapanları kiralamak doğrudur ama bu bütün araçlara genelleştirilemez. Aracın tipine, nerede çalışacağına bakmak doğrudur. Bir bütçemiz var. Bu bütçe sonsuz olsa araçların tamamını satın almayı düşünebiliriz belki. Araçları satın aldığınızda bir ikmal müdürlüğü kurmanız gerekir. Bazen bazı araçları çok yoğun şekilde kullanıyorsunuz, bazılarını da mevsime göre kullanıyorsunuz.

“KAÇA SATIN ALIYORUZ?”

Bugün mecliste konusu olan iş makinesi kiralama işi saat bazlı. Araç da doğrudan kiralamıyorum. Farklı. Şu kadar saat, şu bölgede, şu şu şu araçlar. Dört tane ayrı bölgede saat bazlı kiralanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir araç kiralama ihalesi yapmıştık. Bugün yine basında eksik bilgi ile konunun tartışıldığını gördüm. 580 tane araç kiralamıştık. “İsraf etmiyoruz diyorlar 580 araç kiralıyorlar” diye girilmiş. 165 tanesi hafif ticari araç. Belediyenin bürokratlarının hafif ticari araca binip zevk olsun diye gezecek hali yok. 5 ayrı kısımda rekabete açılabilsin diye ihale edildi. Açık ihale yapıldı. 24 aylık bir ihale. Bunun 5 yıla projekte ettiğimizde o zaman 142 milyon TL’lik iş 350 milyon gibi bir yere geliyor. 580 aracı kiralamak yerine satın alırsak kaça alıyoruz? Ortalama bir milyon desek bizim bunları ortalama olarak alacağımız fiyat 450 milyon TL. Bu araçları aldığımızda kaza durumu, ağır bakımları gibi şeyleri beklemiyoruz.

“250 MİLYON TEKLİF GELSEYDİ DEĞİŞECEKTİ”

Araç alıyoruz firmadan. Biz bunu satın alma durumunda 580 araç değil belki yedekte 30 araç ile birlikte almamız gerekecek. Biz, aslında bu araçları kabaca 500 milyon, 550 milyon gibi bir rakamla satın alabiliriz. Kredi alırsam bu daha da yukarı gidecek. Bu arabaların sigorta bedelleri, yazlık-kışlık giderleri, yağ bakım, onarım giderleri var. Bunların personel maliyetleri yok içerisinde. 5 yıl sonra ben bu araçları sattığımda 250 milyon eşik değer bu araçları satacağım değer yine 400 milyon ise o zaman satın almam doğru olur. Bu araçlar, aşağı yukarı 5 yılın sonunda 200 milyona kadar düşecek. 250 milyon fark var demiştim. 50 milyon kar var. Bu durumda kiralamak mantıklı. Bütün bu kaza maliyetlerinden kurtuluyorum. Bunun spekülatif bir tarafı yok. 142 milyon değil 250 milyon teklif gelseydi bu hesap değişecekti. Bu yıl 55 aracı satın aldık. Buraya böyle bakmak lazım. Gündemdeki iş makinelerinin tamamının satın almak yerine kullanılacakları zaman saat ücretine göre kiralamak daha doğru oluyor. Bu konuda da titizlikle her seferinde çalışıyoruz.”