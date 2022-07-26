26 Tem 2022 - 15:38- Asayiş G: 26 Tem 2022 - 15:41

Erdal Akıncı kalbine yenildi

İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan 42 yaşındaki Erdal Akıncı, Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Erdal Akıncı kalbine yenildi mask

Alınan bilgiye İzmit'te uzun yıllar otobüs kaptanlığı yapan Ersin Akıncı'nın oğullarından Erdal Akıncı (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve bir çocuk babası olan ve bir süre önce Muğla'ya yerleşen Erdal Akıncı'nın cenazesinin İzmit'te toprağa verilmesi bekleniyor. 
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26 Tem 2022 - 15:38 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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