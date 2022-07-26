Erdal Akıncı kalbine yenildi

Alınan bilgiye İzmit'te uzun yıllar otobüs kaptanlığı yapan Ersin Akıncı'nın oğullarından Erdal Akıncı (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve bir çocuk babası olan ve bir süre önce Muğla'ya yerleşen Erdal Akıncı'nın cenazesinin İzmit'te toprağa verilmesi bekleniyor.