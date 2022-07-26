Alınan bilgiye İzmit'te uzun yıllar otobüs kaptanlığı yapan Ersin Akıncı'nın oğullarından Erdal Akıncı (42) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve bir çocuk babası olan ve bir süre önce Muğla'ya yerleşen Erdal Akıncı'nın cenazesinin İzmit'te toprağa verilmesi bekleniyor.
26 Tem 2022 - 15:38- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2022 - 15:41
Erdal Akıncı kalbine yenildi
İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan 42 yaşındaki Erdal Akıncı, Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.