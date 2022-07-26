Büyükakın: ‘Satın almak daha karlıdır, kiralamak daha karlıdır’ gibi ezberlemiş ifadelerden uzak durmak lazım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 22 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık etti.

KOÜ’YE OTOPARK VE CAMİ

Kocaeli Üniversitesi otopark ve cami yapım işinin Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında ortak proje kapsamında yapılabilmesi için başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, öğrenci ve indirimli yolculukların desteklenmesi için destek ödeme bedellerinin revize edilmesi ve Kocaeli sınırlarında toplu taşıma hizmeti verilen hatlarda, toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

4 BELEDİYEYE 567 MİLYONLUK EK BÜTÇE

İzmit Körfezi Doğu Baseninde Yer Alan Dip Çamuru Temizlenmesi İşi kapsamında gerekli olan “Kontrollük, Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi” ihalesinin yapılabilmesi için başkanlık makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu’nun Dilovası Belediyesi, Karamürsel Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’ne ek ödenek görüşüldü. Bu kapsamda Dilovası Belediyesi’ne 196 milyon 135 bin TL, Karamürsel Belediyesi’ne 25 milyon 500 bin TL, Darıca Belediyesi’ne 229 milyon 582 bin TL ve Kartepe Belediyesi’ne 115 milyon 793 olmak üzere toplamda 567 milyon 10 bin TL ek ödenek verilmesi görüşüldü. Maddeler, oy çokluğuyla kabul edildi.

“BELLİ ŞARTLARDA SATIN ALMAK-KİRALAMAK DOĞRUDUR”

İş Makinesi Kiralama İhalesinin “yıllara sari olarak hizmet alımı” yöntemiyle 24 ay süre ile ihale edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Araçları incelediğimizde biz satın alınma konusunda ısrarcı olduğumuz için muhalefet şerhi koyduk. Daha önce bu konular görüşülmüştü. Siz ise kiralamanın daha mantıklı olduğunu söylemiştiniz. Arkadaşların bize durumu anlatacağını da belirtmiştiniz. Bize herhangi bir dönüş olmadı” dedi. Taşdemir’in sözlerine cevap veren Büyükakın, “Genelleme yapmak esasen yanlıştır. Araç kiralamak doğrudur da yanlıştır araç satın almak doğrudur da yanlıştır. Belli şartlarda araçları satın almak, belli şartlarda kiralamak doğrudur. Biz yönetim olarak böyle bakıyoruz. Nelere bakıyoruz? Az kilometre yapan araçları satın almak, çok kilometre yapanları kiralamak doğrudur ama bu bütün araçlara genelleştirilemez. Aracın tipine, nerede çalışacağına bakmak doğrudur. Bir bütçemiz var. Bu bütçe sonsuz olsa araçların tamamını satın almayı düşünebiliriz belki. Araçları satın aldığınızda bir ikmal müdürlüğü kurmanız gerekir. Bazen bazı araçları çok yoğun şekilde kullanıyorsunuz, bazılarını da mevsime göre kullanıyorsunuz.

“ZEVK OLSUN DİYE GEZECEK HALİ YOK”

Bugün mecliste konusu olan iş makinesi kiralama işi saat bazlı. Araç da doğrudan kiralamıyorum. Farklı. Şu kadar saat, şu bölgede, şu şuşu araçlar. Dört tane ayrı bölgede saat bazlı kiralanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir araç kiralama ihalesi yapmıştık. Bugün yine basında eksik bilgi ile konunun tartışıldığını gördüm. 580 tane araç kiralamıştık. “İsraf etmiyoruz diyorlar 580 araç kiralıyorlar” diye girilmiş. 165 tanesi hafif ticari araç. Belediyenin bürokratlarının hafif ticari araca binip zevk olsun diye gezecek hali yok. 5 ayrı kısımda rekabete açılabilsin diye ihale edildi. Açık ihale yapıldı. 24 aylık bir ihale. Bunun 5 yıla projekte ettiğimizde o zaman 142 milyon TL’lik iş 350 milyon gibi bir yere geliyor. 580 aracı kiralamak yerine satın alırsak kaça alıyoruz? Ortalama bir milyon desek bizim bunları ortalama olarak alacağımız fiyat 450 milyon TL. Bu araçları aldığımızda kaza durumu, ağır bakımları gibi şeyleri beklemiyoruz.

“250 MİLYON TEKLİF GELSEYDİ BU HESAP DEĞİŞECEKTİ”

Araç alıyoruz firmadan. Biz bunu satın alma durumunda 580 araç değil belki yedekte 30 araç ile birlikte almamız gerekecek. Biz, aslında bu araçları kabaca 500 milyon, 550 milyon gibi bir rakamla satın alabiliriz. Kredi alırsam bu daha da yukarı gidecek. Bu arabaların sigorta bedelleri, yazlık-kışlık giderleri, yağ bakım, onarım giderleri var. Bunların personel maliyetleri yok içerisinde. 5 yıl sonra ben bu araçları sattığımda 250 milyon eşik değer bu araçları satacağım değer yine 400 milyon ise o zaman satın almam doğru olur. Bu araçlar, aşağı yukarı 5 yılın sonunda 200 milyona kadar düşecek. 250 milyon fark var demiştim. 50 milyon kar var. Bu durumda kiralamak mantıklı. Bütün bu kaza maliyetlerinden kurtuluyorum. Bunun spekülatif bir tarafı yok. 142 milyon değil 250 milyon teklif gelseydi bu hesap değişecekti. Bu yıl 55 aracı satın aldık. Buraya böyle bakmak lazım. Gündemdeki iş makinelerinin tamamının satın almak yerine kullanılacakları zaman saat ücretine göre kiralamak daha doğru oluyor. Bu konuda da titizlikle her seferinde çalışıyoruz.

“BİZİM DE ÖNERİLERİMİZ OLABİLİR”

Taşdemir, “Kamunun zarar görmemesi ortak amaç. Çok detaylı arz ettiniz konuyu teşekkür ederim. Bizim mühendis arkadaşların yapmış olduğu çalışma satın almaların kurumu kara geçirdiği noktasında. Bu konuda ortak çalışma yaparsak bizim de önerilerimiz olabilir. Kiralama konusunda kurumu zarara uğratmıyorsa biz de destek olmak isteriz” dedi. Büyükakın ise ayrıntılı rapor verilmesi konusunda talimat verdi.

“ŞİRKET BU MASRAFLARI ZATEN GİYDİRİYOR”

CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Eğer belediyeler kazıcıydı, yükleyiciydi, sosyal projeler anlamında evde bakım vs. yaptığımız bir sürü sürekli hizmet aracı olarak kullandıkları araçların belediye bünyesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Söylediğiniz maliyetler doğrudur ama şunu unutmayalım ki kimden kiralarsak kiralayalım şirketler bu masraflara zaten giydiriyor. Bir takım riskleri göze alıyor, onları yediriyor. Kaskoları yediriyor. Bu şartlar enflasyona ve içinde bulunduğunuz şartlara göre değişir. Kendimizden örnek vereyim. Çöp kamyonlarımızı aldığımız zaman bu kadar enflasyonun artabileceğini ve bu kadar değerleneceğini öngörememiştik. Hesap 3 yıldı bir buçuk yılda ödemiş olduk.Bu paranın belediyede kalmasından yana konuşmak istedim” dedi.

Büyükakın, “Buradaki kritik mevzuyu bir daha söyleyeyim. Belediyenin yemek hizmeti satın aldığında aynı düşünüp belediyenin yemeği yapması lazım. Filo indirimleri var. Alamıyoruz. Kanunumuz sağlamıyor. Muzaffer Bey de diğer belediye başkanlarımızdan da çöp kamyonu satın alanlar var. Kıyaslama yapıyorsunuz ama aynı araçlar değil. Biz matematik hesabımıza güveniyoruz. Genel geçer ‘satın almak daha karlıdır, kiralamak daha karlıdır’ gibi ezberlemiş ifadelerden uzak durmak lazım. Biz, KDV iadesi alamıyoruz. Araçların içerisinde çok önemli bir tutar tutuyor” dedi.