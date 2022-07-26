Mehtap Turu ile vatandaşlar Körfez’in tadını çıkarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’de Mehtap Turu hizmetiyle vatandaşlara gün batımının muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Büyükşehir’in geleneksel hale gelen ve her hafta sonu gerçekleşen Körfez’de Mehtap Turuyla katılımcılar önce akşam kızıllığında ortaya çıkan eşsiz manzarayla ruhlarını dinlendirirken daha sonra ay ışığı altında, müzik eşliğinde doyumsuz bir eğlenceye ortak oluyor.
ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR
Büyükşehir’in, vatandaşların yaz döneminde haftanın yorgunluğunu atmaları, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri için organize ettiği Körfez’de Mehtap Turu büyük ilgi görüyor. Her hafta cumartesi günü yapılan turda biletlerini alan katılımcılar vapurda dondurma ve çay ikramıyla karşılanıyor. Özenle çizilmiş bir tablo misali gün batımının en güzel halinin görüldüğü Körfez’de yolculuğa çıkan vatandaşlar, bu özel anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. İki saat süren serüvende günü batırıp, mehtabı karşılayan katılımcılar müziklere de oynayarak eşlik edip, hoşça vakit geçiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.