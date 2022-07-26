26 Tem 2022 - 16:04- Gündem G: 26 Tem 2022 - 16:06

Mehtap Turu ile vatandaşlar Körfez’in tadını çıkarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’de Mehtap Turu organizasyonuyla vatandaşlara unutulmaz bir gün geçirme fırsatı sunuyor
Mehtap Turu ile vatandaşlar Körfez’in tadını çıkarıyor mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’de Mehtap Turu hizmetiyle vatandaşlara gün batımının muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Büyükşehir’in geleneksel hale gelen ve her hafta sonu gerçekleşen Körfez’de Mehtap Turuyla katılımcılar önce akşam kızıllığında ortaya çıkan eşsiz manzarayla ruhlarını dinlendirirken daha sonra ay ışığı altında, müzik eşliğinde doyumsuz bir eğlenceye ortak oluyor.

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

Büyükşehir’in, vatandaşların yaz döneminde haftanın yorgunluğunu atmaları, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri için organize ettiği Körfez’de Mehtap Turu büyük ilgi görüyor. Her hafta cumartesi günü yapılan turda biletlerini alan katılımcılar vapurda dondurma ve çay ikramıyla karşılanıyor. Özenle çizilmiş bir tablo misali gün batımının en güzel halinin görüldüğü Körfez’de yolculuğa çıkan vatandaşlar, bu özel anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. İki saat süren serüvende günü batırıp, mehtabı karşılayan katılımcılar müziklere de oynayarak eşlik edip, hoşça vakit geçiriyor.

 

# bir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

26 Tem 2022 - 16:04 - Gündem

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