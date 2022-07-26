26 Tem 2022 - 16:12- Gündem G: 26 Tem 2022 - 16:14

Vatandaştan İZMEK Kuran Kursuna yoğun ilgi

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında yaz dönemi boyunca verilen Kuran-ı Kerim kursları vatandaştan büyük ilgi görüyor
Vatandaştan İZMEK Kuran Kursuna yoğun ilgi mask

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile eğitim veren İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) yaz kursları devam ediyor. Birçok branşta hizmet veren İZMEK’te konusunda uzman ve deneyimli kadrolar tarafından verilen eğitimlerde müzik, el sanatları, dil kurslarının yanı sıra kişisel gelişim kursları da bulunuyor. Bu kurslardan alınan eğitimler sayesinde vatandaşların kendilerini her alanda geliştirmeleri hedefleniyor.

KURSLAR DEVAM EDİYOR

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İZMEK’te çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kişisel gelişim kurslarından olan Kuran-ı Kerim kursları Belsa Plaza B Blok’ta akşamları yetişkinler için devam ederken Topçular ve Çayırköy kurs merkezlerinde çocuklara yönelik devam ediyor.
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26 Tem 2022 - 16:12 - Gündem

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