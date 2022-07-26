Kartepeli genç yaşamını yitirdi 

AKP Kartepe Gençlik Kolları İlçe Yöneticisi Hasan Hüseyin Yılmaz (27) yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçirmişti. İlk olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz bugün tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz için yarın (27 Temmuz Çarşamba günü) çalıştığı Kartepe Nuh Çimento Diş Hastanesi önünde de tören düzenleneceği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Kartepe Pazarçayırı Mahallesi sakinlerinden merhum Ahmet Yılmaz ile Hanife Yılmaz çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan, Nuh Çimento Diş Hastanesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesinin yarın (27 Temmuz Çarşamba) Pazarçayırı Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Pazarçayırı mezarlığına defnedilecek. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, “Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi gören değerli kardeşim Hasan Hüseyin Yılmaz’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Başımız sağ olsun” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzü gibi gönlü de güzel kardeşimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.