26 Tem 2022 - 16:16- Asayiş G: 26 Tem 2022 - 17:10

Kartepeli genç yaşamını yitirdi 

AKP Kartepe İlçe Teşkilatı'nda Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Kartepe Nuh Çimento Diş Hastanesi'nde çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz (27) geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kartepeli genç yaşamını yitirdi  mask

AKP Kartepe Gençlik Kolları İlçe Yöneticisi Hasan Hüseyin Yılmaz (27) yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçirmişti. İlk olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz bugün tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz için yarın (27 Temmuz Çarşamba günü) çalıştığı Kartepe Nuh Çimento Diş Hastanesi önünde de tören düzenleneceği öğrenildi. 

TOPRAĞA VERİLECEK

Kartepe Pazarçayırı Mahallesi sakinlerinden merhum Ahmet Yılmaz ile Hanife Yılmaz çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan, Nuh Çimento Diş Hastanesi'nde yardımcı personel olarak çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesinin yarın (27 Temmuz Çarşamba) Pazarçayırı Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Pazarçayırı mezarlığına defnedilecek. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, “Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi gören değerli kardeşim Hasan Hüseyin Yılmaz’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Başımız sağ olsun” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzü gibi gönlü de güzel kardeşimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
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26 Tem 2022 - 16:16 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Turanoglu - Rabbim ailesine sabirlar versin Allah rahmet eylesin9

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Temmuz 17:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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