Olay, Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede çalışan bir sağlıkçı ile hasta tartışmaya başladı. Duruma müdahale etmek için giden özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Bu esnada hasta, özel güvenlik görevlisi ile de tartışmaya başlayınca görevliler beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesi üzerine, acil serviste görevli doktor, beyaz kod veren görevlilere karşı fırça attı. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde doktor, "Kime sordunuz da beyaz kod veriyorsunuz? Bir daha böyle bir şey kabul etmiyorum. Hasta ile ilgilenin" dedi.
26 Tem 2022 - 16:24- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2022 - 16:31
Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı
Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastane çalışanları, hasta ile aralarında çıkan tartışmadan sonra beyaz kod verdi. Doktor beyaz kod veren görevlileri azarladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gözünüz Aydın - tbb gözün aydın 15 gün kadar eylemsiz bir zaman geçti şimdi bir fırsat daha yakalandı ne gün eyleme geçeceksiniz vatandaş hastanelere gitmesin o gün
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.