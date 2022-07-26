26 Tem 2022 - 16:29- Asayiş G: 26 Tem 2022 - 16:31

Kahvaltıya davet ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 18 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.
Kahvaltıya davet ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurdu mask

Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1545 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.’yi (19) evine kahvaltıya davet etti. Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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26 Tem 2022 - 16:29 - Asayiş

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