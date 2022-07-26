Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1545 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.’yi (19) evine kahvaltıya davet etti. Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
26 Tem 2022 - 16:29- Asayiş Güncelleme: 26 Tem 2022 - 16:31
Kahvaltıya davet ettiği arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı 19 yaşındaki arkadaşını, şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 18 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.