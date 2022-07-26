26 Tem 2022 - 16:31- Asayiş G: 26 Tem 2022 - 16:34

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Barış Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 RKN 16 plakalı Opel marka otomobil ile 66 PE 024 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

# ile, ardından, sağlık, polis

26 Tem 2022 - 16:31 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.926.826 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu mask
Ceza konserinde yumruklar havada uçuştu
Göğsünden yaralandı! Büfedeki vatandaşlardan yardım istedi mask
Göğsünden yaralandı! Büfedeki vatandaşlardan yardım istedi
Kandıra'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü mask
Kandıra'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Rögar kapağına kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı  mask
Rögar kapağına kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı 
Balataları ısınan tırın lastiği yandı mask
Balataları ısınan tırın lastiği yandı
Kocaeli’de patlamamış el bombası bulundu mask
Kocaeli’de patlamamış el bombası bulundu
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL