AKP’li yeni başkan yarım saat geç geldi, 5 dakika açıklama yaptı!

Yaklaşık iki yıldır AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Baki Özdemir, 22 Mart 2022 tarihinde 30 yaşını doldurduğu gerekçesiyle görevini bıraktığını duyurmuştu. Yaşanan istifa sürecinde gençlik kolları yöneticileri ve bazı parti yöneticileri Özdemir’in istifa etmediğini, görevden alındığı söylemiş, birçok yönetici yaşanan durumu eleştirmişti.

MÜLAKATTAN SONUÇ ÇIKMADI

İstifanın ardından 25 Mart 2022 Cuma günü AKP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen temayülün ardından 28 Mart 2022 Pazartesi günü İl Gençlik Kolları Başkanvekili Ozan Denli, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Çağatay Çağlayan, İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Yunus Yıldırım, İl Gençlik Kolları Ar-Ge Başkanı Safahan Kocaman, Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz Ankara’ya mülakat için çağrıldı. Yapılan mülakattan da sonuç çıkmadı.

131 GÜN SONRA BAŞKAN BELİRLENDİ

İl Gençlik Kolları Başkanvekili Ozan Denli, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Çağatay Çağlayan, Derince İlçe Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve Körfez İlçe Başkanı Doğan Orak önceki gün yeniden Ankara’ya davet edilirken Teşkilat Başkanı Çağatay Çağlayan AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları başkanı oldu. Başkanvekili Ozan Denli’nin görevi ise başkanın belirlenmesinin ardından sona erdi.

YARIM SAAT GEÇ GELDİ, 5 DAKİKA AÇIKLAMA YAPTI

Çağlayan’ın başkan olarak atanmasının ardından bugün AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çağlayan’ın yanı sıra il gençlik kolları yönetimi, 12 ilçe başkanı ve teşkilat yöneticileri, ayrıca adaylardan Doğan Orak, Semih Tayyip Gülcan, Safahan Kocaman ve Murat Yılmaz da katıldı. 19.00’da başlayacağı duyurulan toplantı 19.30’da başlaması ve yalnızca 5 dakika sürmesi şaşkınlık yaratırken yeni başkan Çağlayan’ın soru almaması ise dikkat çekti. Ayrıca toplantıda, AKP Kartepe İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi olan 27 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Fatiha okundu.

“ÜZERİNE BİR SÜNGER ÇEKEREK”

Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İl başkanımızın, milletvekillerimizin istişareleri sonucunda genel merkezimiz yedi aday çıktığımız bu yolda şahsım ve bir arkadaşımızı değerlendirerek il başkanlığına görevini tebliğ etmiş bulunmakta. Bizler bugünden itibaren 4 ayı geride bırakarak, üzerine bir sünger çekerek, birliğimizi, beraberliğimizi 2023 yılın hedefiyle büyüyen nesiller olarak elimizden gelen bütün mücadeleyi, Cumhurbaşkanımızın davasını, Cumhurbaşkanımızın dünya üzerinde verdiği kutlu davayı bizden sonraki gelecek nesillere aktarabilmek adına elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

“ADAY ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU BURADALAR”

Birlik ve beraberliğin bugüne kadar olduğu gibi en yüksekte olduğu Kocaeli teşkilatları yeniden, kendinden daha emin bir şekilde tüm Türkiye’de adından söz ettirerek bütün mücadelesini vermeye devam edecektir. Bizlerin en büyük gayesi Cumhurbaşkanımızın omzundan bir toz tanesi kadar yük alabilmek, onun yanında olabilmek. Bütün mücadelemizi bu yönde veriyoruz. 7 adayla yola çıktık. Bütün aday arkadaşlarımızın çoğu buradalar. Masamızın etrafında mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimizin hedefi, ideali yarınların Türkiye’sine hep beraber ulaşmak.”