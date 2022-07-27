İşten atılınca çatıya çıktı

Olay, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Neşat A.’yı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, çatıdan aşağıya indirildi. Ambulansa bindirilen Neşat A., daha sonra hastaneye sevk edildi.
Olay, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Neşat A.’yı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, çatıdan aşağıya indirildi. Ambulansa bindirilen Neşat A., daha sonra hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.