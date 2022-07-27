27 Tem 2022 - 12:32- Asayiş G: 27 Tem 2022 - 12:35

İşten atılınca çatıya çıktı

Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir şahıs, intihar etmek için çatıya çıktı. Şahıs, ekiplerin 3 saatli çalışmalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.
İşten atılınca çatıya çıktı mask
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Olay, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Neşat A.’yı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, çatıdan aşağıya indirildi. Ambulansa bindirilen Neşat A., daha sonra hastaneye sevk edildi.
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27 Tem 2022 - 12:32 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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