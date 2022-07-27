Gölcük'te 2+1 105 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 3474 Parsel, DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Kat 1 Bağ böl no 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ve Gölcük belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Konum itibariyle konum itibariyle nüfusun ve yapılaşmanın hızlı seyrettiği bir konumda yer almaktadır.Cephesi olduğu yolda Değirmendere'nin en büyük pazarları olan Cumartesi pazarı kurulmaktadır.

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