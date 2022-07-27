Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 3474 Parsel, DEĞİRMENDERE Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Kat 1 Bağ böl no 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ve Gölcük belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Konum itibariyle konum itibariyle nüfusun ve yapılaşmanın hızlı seyrettiği bir konumda yer almaktadır.Cephesi olduğu yolda Değirmendere'nin en büyük pazarları olan Cumartesi pazarı kurulmaktadır.
27 Tem 2022 - 14:03- Gündem Güncelleme: 27 Tem 2022 - 14:06
Gölcük'te 2+1 105 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük'te 2+1 105 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.