Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, İzmit İlçe, Akçakoca Mah. 370 Ada, 4 Parsel, 225,62m2 taşınmaz olup, üzerinde kargirtek katlı 100m2, 50 yıllık bir yapının bulunduğu, kuzeyinde imar yolunun mevcut ise de taşınmazın fiziki şartları nedeniyle merdivenle ulaşım sağlandığı, İzmit merkezine yakın, ulaşım sorunu yok, tüm devlet imkanlarına sahip bir taşınmazdır.
27 Tem 2022 - 14:05- Gündem Güncelleme: 27 Tem 2022 - 14:08
İzmit'te tek katlı kargir yapı mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te tek katlı kargir yapı mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.