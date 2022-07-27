İzmit'te tek katlı kargir yapı mahkemeden satılık

Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, İzmit İlçe, Akçakoca Mah. 370 Ada, 4 Parsel, 225,62m2 taşınmaz olup, üzerinde kargirtek katlı 100m2, 50 yıllık bir yapının bulunduğu, kuzeyinde imar yolunun mevcut ise de taşınmazın fiziki şartları nedeniyle merdivenle ulaşım sağlandığı, İzmit merkezine yakın, ulaşım sorunu yok, tüm devlet imkanlarına sahip bir taşınmazdır.

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