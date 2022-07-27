Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akçakoca Mah. 370 Ada, 6 Parsel, 154,42m2 arsa cinsinde, üzeri boş, taşınmazın yola cephesi olsa da, taşınmazın fiziki şatları nedeniyle taşınmaza merdiven yolu ile çıkılmakta, İzmit merkezine yakın, ulaşım sorunu yok, tüm devlet hizmetlerinden yararlanmakta, imar durumunun , kentsel sit alalında kalmakta, yapılacak her türlü işlemden önce koruma kurulu kararı alınması gerektiği.
27 Tem 2022 - 14:07- Gündem Güncelleme: 27 Tem 2022 - 14:10
İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.