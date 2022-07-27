27 Tem 2022 - 14:07- Gündem G: 27 Tem 2022 - 14:10

İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık
İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık mask

 Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akçakoca Mah. 370 Ada, 6 Parsel, 154,42m2 arsa cinsinde, üzeri boş, taşınmazın yola cephesi olsa da, taşınmazın fiziki şatları nedeniyle taşınmaza merdiven yolu ile çıkılmakta, İzmit merkezine yakın, ulaşım sorunu yok, tüm devlet hizmetlerinden yararlanmakta, imar durumunun , kentsel sit alalında kalmakta, yapılacak her türlü işlemden önce koruma kurulu kararı alınması gerektiği.

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27 Tem 2022 - 14:07 - Gündem

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İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık mask
İzmit'te 154 m² arsa mahkemeden satılık
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