Kurt’tan Hürriyet’e: “2 yıl sonra mesleğine geri dönecek”

MHP İl eski Başkanı Aydın Ünlü’nün görevden alınmasının ardından İl Başkanı olarak görevlendirilen Yunus Emre Kurt, il binasında basın açıklaması yaptı. İl yönetimi, ilçe başkanları ve ilçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Kurt, bir yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi. Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları slayt ile basın mensuplarına izleten Başkan Kurt, “MHP Kocaeli teşkilatları açısından önemli bir gün. Kocaeli ülkü ocakları il başkanı iken MHP il başkanı olarak görevlendirilmemin birinci yıl dönümü. 1 yılı kazasız belasız güzel bir şekilde nihayete erdirdik. Bundan sonra da başımızı öne eğdirmeden ülküdaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Bu süreçte birçok kişi ve kurumun yakından desteğini hissettim. 2023 seçimlerine kadar yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AĞAÇ KOVUĞUNDAN ÇIKANLARIN DEVRİ BİTTİ

Kurt, “İl başkanlığına gelmemizde iki önemli nokta söz konusuydu. Birincisi; Türkiye’nin en genç il başkanı olmam ve tüm gençleri temsil etmem ile gençlerin görüşlerine daha çok önem verildiğini gördüm. Ocak başkanı aynı zamanda parti başkanı oldu. Gökten zembille inenler ağaç kovuğundan çıkanlar siyasette etkili yerlere gelmesi; mutat olanın dışına çıktı. Bu bizden sonra gelecekler için de umut kaynağı oldu. Ülkü ocaklarının başını öne eğdirmeden bu günlere kadar geldik. Ülkü ocaklarımız, sendikalarımız, partimiz birlik ve beraberlik içinde. Bu vesileyle hem ocaklarımıza hem sendikamıza, hem de vakıflarımıza üzerimizden emeği olan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇ OLMANIN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Sözlerini sürdüren Kurt, “İkinci önemli nokta ise Cumhur İttifakı idi. Cumhur İttifakı Kocaeli’de çok kuvvetliydi. 1 yıllık süreçte bu güce güç kattık. 1 yılda Cumhur İttifakı’nın gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Bu ittifakı sorunsuz bir şekildedevam ettireceğiz. Cumhur İttifakı’na tarihi desteği Kocaeli’de 2023 seçimlerinde vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Başkanımıza verdiğimizoylar helali hoş olsun. Temas etmediği hiçbir yerde kalmadı, hizmetleriyle örnek oluyor” dedi.

BAHANEDEN BAŞKA BİR ŞEY ÜRETMİYORLAR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklenen Kurt, “ İzmit Belediyesi engellendim edebiyatı yapıyor ve başka bir şey söyleyemiyor onun karşısında ise hertürlü mantıklı projeyi hayata geçiren bir büyükşehir belediyesi var. Şimdiye kadar ilişkilerimiz sorunsuz gerçekleşti, bundan sonra da öyle olacak. 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmemiz gerekiyor. MHP teşkilatları buna inandı ve motive oldu. Cumhur mecliste en fazla temsil edecek şekilde seçeceğiz” dedi.

İSTİŞARELER YENİDEN BAŞLIYOR

Kurt, “Devlet Bahçeli, yüksek bir teveccühle ülkemizde karşılanıyor. Önce devletim sonra partim veben diyen memleket meselelerini önde tutan bir lider. Aziz milletimiz de genel başkanımıza teşekkürlerini kendisine destek vererek göstereceğine inanıyorum.9 ilçemizde yönetimlerimiz değiştirdik. Türkiye için önemli bir sayı. Bu şekilde bir yetki başka birile verildi mi bilmiyorum. Arkadaşlarımız yüksek bir motivasyonla çalışıyor. 7 bin yeni üye yaptık. Birçoğunu da genel merkezimize gönderdik. Potansiyelimizin daha fazlasını göreceğiz. Üyelik anlamında yüksek bir teveccüh var. İlçelerimizde yaptığımız istişare programlarında bu ay sonunda devam ediyoruz. 6 ilçemizde MYK üyeleri, genel başkan yardımcılarımız 3 gün sürecek 6 ilçede istişare programı yapacağız. Böylece seçim startını vermiş olacağız” dedi.

MİLLETİMİZ OYNANAN OYUNLARIN FARKINDA

Çalışmalarından bahseden Kurt, “Birçok STK, dernek ziyaret ettik, muhtarlarımızla bir araya geldik. 11 ilçemizde sahur ve iftar programları yaptık. Genel merkezimiz de Kocaeli’ye olan ilgisini yakından gösterdi. Uzun yıllar sonra bakanlarımız partimize gelmeye başladı. Bizler hakkındaki olumlu görüşlerini aktarıyorlar. Gördüğünüz salon da dahil olmak üzere ilçelerde yenilemediğimiz bir yer kalmadı. Binlerce esnafımız ve iş insanımıza misafir olduk. İşveren ve işçilerle ilişkilerimizi devam ettirdik. Aziz milletimiz oynanan oyunların farkında. Bu oyunları Cumhur İttifakı’nın çözeceğinin de farkında. Her vatandaşımız şeffaflık adı altında çalışmalarımızı çıkardığımız dergiden ve web sitemizden inceleyebilir” dedi.

20 BİNE YAKIN MİSAFİR AĞIRLADIK

Kurt, “Cumhur İttifakına teveccühügördükçe mutlu oluyoruz. Katıldığımız hemşehri derneklerimizi çok önemsiyoruz.Göreve geldikten sonra partimize inanılmaz bir ilgi oldu. Biryılda 20 bine yakın misafirimizi il teşkilatımızda ağırladık. Yorulmadık aksine içimiz kıpırdadı. Hesabını veremeyeceğiz açıklamasını yapamayacağımız bir işe girişmedik. Yaptığımız her işi teşkilatımızın bilgisinde yaptık. Genel merkezimiz Kocaeli’nin çalışmalarından memnun olduklarını sürekli dile getiriyor. Bu başarılar tüm ülküdaşlarımızın özverisiyle oldu, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOK İYİ KONUMDAYIZ

Kurt, “MHP şu anda öyle bir konuma geldi ki sayın genel başkanımız hiç yanılmadı,hiç aldatılmadı. Ülke meselelerinde ne dediyse çıktı. Farklı siyaset mensupları da Devlet Bahçeli diyorsa mutlaka gerçekleşeceğini görüyor. Milliyetçi Hareket Partisi’ne ciddi bir teveccüh var. Dolayısıyla 2023 seçimlerinin Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı açısından sıkıntısız geçeceğini düşünüyorum. Tabi bunu 18 Haziran 2023 tarihine kadar büyük bir özveriyle çalışarak gerçekleştireceğiz. Kocaeli’de durumumuz iyi. Özel bir anket çalışmamız yok. Biz anketi vatandaşlarımızla onların gözündeki ışıkla, verdikleri teveccüh ile yapıyoruz. Ama diğer yapılan anketlerde de MHP Kocaeli teşkilatları oldukça başarılı” dedi.

FATMA HANIM 2 SENE SONRA MESLEĞİNE GERİ DÖNECEK

Son olarak Kurt, “İzmit Belediyesi’ni değerlendirecek bir durumyok. 2024 yılında inşallah İzmit Belediyesi Cumhur İttifakı’na kavuşacak. İzmit Belediye Başkanı ve yöneticilerinden bahaneden başka bir şey duymadık. İnşallah şu FethiyeCaddesi’ni yapacaklar da 4 yılda yaptıkları bir şey olmuş olacak. Büyükşehir belediyemiz İzmit Belediyesi’nin eksikliğini yerel yönetimlerdeki başarısızlığını telafi etmek için Cumhuriyet Bulvarı’nı yaptı. Şimdi Milli İrade Meydanı’na bir kent meydanı, fuar alanına millet bahçesi yapıyor,arkasına da akvaryum yapılıyor. Cedit kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere Büyükşehir belediyesi eliyle yapılıyor. Fatma Hanım bana göre milletvekilliğinden istifa edip belediye başkanı olduğuna çok pişman olmuştur. Ama iş işten geçti. Son iki yılı kaldı ve mesleğine geri dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü siyaset bu kadar başarısız, 3 yılda taş üzerine taş koymayan bahaneden başla bir şey üretmeyen insana daha fazla fırsat vermez” şeklinde konuştu.