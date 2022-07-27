27 Tem 2022 - 20:00- Spor G: 27 Tem 2022 - 14:22

Gençler Kızılcahamam’da GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Gençler Kızılcahamam’da GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR mask

Kocaelispor bugün, Kızılcahamam kampındaki ilk hazırlık maçını, kendisi gibi 2.Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Adıyaman Futbol Kulübü ile oynayacak. Maç 16.00’da başlayacak

İLK ÖZEL MAÇ

Mücadele, Kızılcahamam’daki Orta Sahalar olarak adlandırılan sahalarda oynanacak. Bu ilk özel maç, gençler için hayli önem taşıyor. İkinci etap kampına kalmak için mücadele eden gençler, teknik direktör Fırat Gül’ün gözüne girmeye çalışacak. Gençlerin bugünkü performansları, kendi akıbetleri için belirleyici olacak. Ciddiyetin farkında olan genç futbolcular, hazırlık maçlarında ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya gayret edecek.
# ile, Kocaelispor

27 Tem 2022 - 20:00 - Spor

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