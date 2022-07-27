Gençler Kızılcahamam’da GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Kocaelispor bugün, Kızılcahamam kampındaki ilk hazırlık maçını, kendisi gibi 2.Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Adıyaman Futbol Kulübü ile oynayacak. Maç 16.00’da başlayacak
İLK ÖZEL MAÇ
Mücadele, Kızılcahamam’daki Orta Sahalar olarak adlandırılan sahalarda oynanacak. Bu ilk özel maç, gençler için hayli önem taşıyor. İkinci etap kampına kalmak için mücadele eden gençler, teknik direktör Fırat Gül’ün gözüne girmeye çalışacak. Gençlerin bugünkü performansları, kendi akıbetleri için belirleyici olacak. Ciddiyetin farkında olan genç futbolcular, hazırlık maçlarında ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya gayret edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.