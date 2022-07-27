Sivas Belediyespor, Hakan Demirci’yi kadrosuna kattı

Oğuzhan Sarzep-SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım, sol kanat oyuncusu eski Kocaelisporlu Hakan Demirci’yi kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal ile Hakan Demirci katıldı. Demirci, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç sporcu daha önce Kocaelispor, Altay ve son olarak Sarıyer takımlarında forma giydi.