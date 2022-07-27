Yeşiltaş: “Tahir ve Zeki başkanımıza teşekkürler”

Çenedağspor’un genç ve dinamik başkanı Kenan Yeşiltaş, tesis başta olmak üzere kulübe her konuda destekçi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti. Yeşiltaş “Biz ne dediysek yapıyorlar. Sağ olsunlar. Kulübümüz, gençliğe hizmet noktasında önderlik eden kulüplerden biridir. En büyük destekçilerimiz ise belediye başkanlarımızdır. Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Şanslıyız” dedi.