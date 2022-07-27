Körfez Taşköprü Güreşleri 21 Ağustos’ta

Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan ve hava muhalefeti nedeni ile ileri bir tarihi ertelenen Körfez Taşköprü Yağlı Güreşleri’nin yeni takvimi belli oldu. Açıklanan programa göre güreşler 21 Ağustos’ta Taşköprü Er Meydanı’nda düzenlenecek. Gerek güreş alanı gerekse de organizasyondaki başarısı ile takdir toplayan güreşlere ülkemizin en önemli başpehlivanları katılacak.