Rasheed, Şampiyonlar Ligi’ne alıştı!

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Menemenspor’dan Kocaelispor’a transfer olan ancak yeşil siyahlı kulüp 2. Lig’e düşünce 67.500 Euro bedelle Moldova’dan Sheriff takımına gelen Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi, takımının Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında Maribor’u 1-0 mağlup ederek elediği mücadelede sahaya 11’de çıktı ve 90 dakika boyunca başarı ile mücadele etti.

SHERIFF GRUPLARA KALIRSA PARA KAZANDIRACAK

Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü maçına çıkan ancak henüz fileleri havalandıramayan 1999 doğumlu Afrikalı, Sheriff’in Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Kocaelispor’a 80 bin Euro daha kazandıracak. Sheriff Tiraspol, Şampiyonlar Ligi 1. Turunda Bosna Hersek’ten Zrinjski Mostar’ı 0-0 ve 1-0’lık skorlarla, ikinci turda da Maribor’u da yine 0-0 ve 1-0’lık skorlarla eledi.