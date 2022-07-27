Bilnet Kocaeli Okulları LGS’de büyük başarı gösterdi

İzmit Yerleşkesinde bulunan Bilnet Okulları, Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyor. Özel Kocaeli Bilnet Okulların da LGS ve YKS sınavlarında başarı elde eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında her yıl Türkiye derecelerine imza atıyorlar.

Türkiye'nin en köklü liseleri olanİstanbul Erkek Lisesi'ne,Kabataş Erkek Lisesi'ne ve Cağaloğlu Anadolu Lisesine öğrenci gönderirken; YKS başarısı ile de adından her zaman bahsettiren Kocaeli Bilnet Fen ve Anadolu Liselerini tercih eden öğrenciler de oldu.

HANGİ OKULLAR VAR

Okul ayrıca, Enka Okullarına 4 öğrenci, İtalyan Galileo Anadolu Lisesine 1 , İzmir Saint Joseph Lisesi'ne 1, Tevitöl'e 1, Kocaeli Fen Lisesine 6 öğrenci,Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi 'ne 1 ve Muammer Dereli Fen Lisesi'ne 8 öğrenci yerleşti.Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'ne 6, Gölcük Fen Lisesine 6, MEDMarin Tuncer Şen Fen Lisesine 10 öğrenci yerleşti.24 Kasım Anadolu Lisesi'ne 7,Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 'ne 1 ve Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'ne 2 öğrenci yerleşti.