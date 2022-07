Pirelli, Aston Martin Dbx707’nin orijinal lastiklerini geliştirdi

Pirelli dünyanın en güçlü lüksSUV’uAston Martin Dbx707’nin orijinal ekipman lastiklerini geliştirdi.Sportif performans için yeni bir P ZERO lastik ile birlikte yıl boyu kullanım için Grand Touring modellerini esas alan bir Scorpion ZERO dört mevsim lastik de sunuluyor. Dünyanın en güçlü lüks SUV’u yeni Aston Martin DBX707 ve araç için özel olarak geliştirilen Pirelli P ZERO lastikleri optimal performans, mükemmel kontrol ve konfor sunarken Pirelli’nin yüksek değerli segment odağını da vurguluyor.

‘TERZİ İŞİ’ ÜRETİM P ZERO VE SCORPION LASTİKLER

Aston Martin DBX707, 707 hp ve 900 Nmtork üreten motoruyla dünyada türünün en güçlü lüks SUV’u konumunda bulunuyor. Pirelli mühendisleri böyle yüksek performans seviyelerine uygun lastikler sunmak amacıyla daha önce DBX için üretilen 22 inç lastiği esas alarak ‘terzi işi’ yeni lastikler geliştirdiler: önde 285/35R23 ve arkada 325/30R23 ölçülerinde P ZERO. Aracın performansını olabildiğince iyileştirmek için Aston Martin’in ünlü grandtouring modellerinin lastiklerinde kullanılan bir hamur esas alınarak geliştirilen bu P ZERO lastikler, yapılarını oluşturan kord bezinin spesifik geometrisi sayesinde yanaklarda daha fazla rijitliğe sahip.

DAHA YÜKSEK VİRAJ HIZINA ÇIKILABİLİYOR

Bu lastiğin oldukça büyük ölçüde olması da direkt direksiyon tepkisini artırırken pistte daha yüksek viraj hızlarına çıkılabilmesini sağlıyor. Yıl boyu kuru, ıslak veya karlı olsun farklı zeminlerde kullanabilecekleri bir çözüm isteyenler için geliştirilen ve iki ölçüde sunulan SCORPION ZERO ALL SEASON lastikler, Aston Martin DBX için ‘terzi işi’ olarak üretildiklerini gösteren A8A işareti taşıyor.

SESSİZ LASTİKLERLE MAKSİMUM KONFOR

Bu lastikler, sürücüye performans kadar etkileyici konfor sağlamak amacıyla ön lastik ölçüsünde yoldan gelen gürültüyü azaltan PNCS (Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi) teknolojisiyle sunuluyor. PNCS teknolojisinde lastiğin içine yerleştirilen spesifik bir ses emici malzeme kullanılıyor. Aksi takdirde aracın içine aktarılarak gürültü yaratacak titreşimler, bu malzeme tarafından emiliyor. Böylece lastiklerin dönerken yarattığı gürültü azaltılıyor.